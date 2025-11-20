W związku z tym, że Stany Zjednoczone przygotowują się do obchodów swojego święta narodowego, inwestorzy powinni przygotować się na zmiany w harmonogramie rynków finansowych. W najbliższą środę, 3 lipca, w przededniu Dnia Niepodległości, amerykańskie aktywa zostaną zamknięte wcześniej, co wpłynie na krótkoterminowe strategie handlowe.
Zamknięcie giełdy: aktywa amerykańskie oczekują świąt
Główne indeksy i rynki amerykańskie zamkną się w tę środę wcześniej:
- 20:15: Zamknięcie indeksów DowJones30, Nasdaq100, S&P500, VIX (Volatility Index) i NIKKEI 225
- 20:00: Zamknięcie giełd amerykańskich i rynków ETF
To zamknięcie giełdy Oczekiwany wzrost może doprowadzić do zwiększonej zmienności pod koniec sesji, gdy inwestorzy będą modyfikować swoje pozycje przed długim weekendem. Spóźnialscy ryzykują, że znajdą się w pułapce, jeśli nie wezmą pod uwagę tych wyjątkowych czasów.
Dzień Niepodległości: Całkowite zawieszenie handlu 4 lipca
W Dniu Niepodległości rynki amerykańskie pozostaną zamknięte, a godziny handlu będą następujące:
- 18:30: VIX (indeks zmienności)
- 20:00: Zamknięcie DowJones30, NIKKEI225, NASDAQ100, S&P 500, USTNote, USDX
- 20:30: Zamknięcie sesji na ropę Brent,
- 21:30: Zamknięcie sesji metali, ropy WTI, gazu ziemnego,
- 23:00: DAX40, FTSE100, EuroStoxx50
- Zamknięte przez cały dzień: Akcje amerykańskie, ETF-y, USA, Arabica, Kakao, Bawełna, Sok pomarańczowy, Robusta, Surowy cukier
Ta wymuszona przerwa daje inwestorom możliwość ponownej oceny swoich strategii i przygotowania się na możliwe zmiany na rynku po świętach. Nie daj się zwieść niedostatkowi informacji: przewiduj te zmiany, aby zoptymalizować swoje decyzje inwestycyjne.