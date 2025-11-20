Wczesne zamknięcie rynków amerykańskich 3 lipca

W związku z tym, że Stany Zjednoczone przygotowują się do obchodów swojego święta narodowego, inwestorzy powinni przygotować się na zmiany w harmonogramie rynków finansowych. W najbliższą środę, 3 lipca, w przededniu Dnia Niepodległości, amerykańskie aktywa zostaną zamknięte wcześniej, co wpłynie na krótkoterminowe strategie handlowe.

Zawartość strony pokaz

Zamknięcie giełdy: aktywa amerykańskie oczekują świąt

Główne indeksy i rynki amerykańskie zamkną się w tę środę wcześniej:

  • 20:15: Zamknięcie indeksów DowJones30, Nasdaq100, S&P500, VIX (Volatility Index) i NIKKEI 225
  • 20:00: Zamknięcie giełd amerykańskich i rynków ETF

To zamknięcie giełdy Oczekiwany wzrost może doprowadzić do zwiększonej zmienności pod koniec sesji, gdy inwestorzy będą modyfikować swoje pozycje przed długim weekendem. Spóźnialscy ryzykują, że znajdą się w pułapce, jeśli nie wezmą pod uwagę tych wyjątkowych czasów.

Dzień Niepodległości: Całkowite zawieszenie handlu 4 lipca

W Dniu Niepodległości rynki amerykańskie pozostaną zamknięte, a godziny handlu będą następujące:

  • 18:30: VIX (indeks zmienności)
  • 20:00: Zamknięcie DowJones30, NIKKEI225, NASDAQ100, S&P 500, USTNote, USDX
  • 20:30: Zamknięcie sesji na ropę Brent,
  • 21:30: Zamknięcie sesji metali, ropy WTI, gazu ziemnego,
  • 23:00: DAX40, FTSE100, EuroStoxx50
  • Zamknięte przez cały dzień: Akcje amerykańskie, ETF-y, USA, Arabica, Kakao, Bawełna, Sok pomarańczowy, Robusta, Surowy cukier

Ta wymuszona przerwa daje inwestorom możliwość ponownej oceny swoich strategii i przygotowania się na możliwe zmiany na rynku po świętach. Nie daj się zwieść niedostatkowi informacji: przewiduj te zmiany, aby zoptymalizować swoje decyzje inwestycyjne.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse