W związku z tym, że Stany Zjednoczone przygotowują się do obchodów swojego święta narodowego, inwestorzy powinni przygotować się na zmiany w harmonogramie rynków finansowych. W najbliższą środę, 3 lipca, w przededniu Dnia Niepodległości, amerykańskie aktywa zostaną zamknięte wcześniej, co wpłynie na krótkoterminowe strategie handlowe.

Zamknięcie giełdy: aktywa amerykańskie oczekują świąt

Główne indeksy i rynki amerykańskie zamkną się w tę środę wcześniej:

20:15: Zamknięcie indeksów DowJones30, Nasdaq100, S&P500, VIX (Volatility Index) i NIKKEI 225

20:00: Zamknięcie giełd amerykańskich i rynków ETF

To zamknięcie giełdy Oczekiwany wzrost może doprowadzić do zwiększonej zmienności pod koniec sesji, gdy inwestorzy będą modyfikować swoje pozycje przed długim weekendem. Spóźnialscy ryzykują, że znajdą się w pułapce, jeśli nie wezmą pod uwagę tych wyjątkowych czasów.

Dzień Niepodległości: Całkowite zawieszenie handlu 4 lipca

W Dniu Niepodległości rynki amerykańskie pozostaną zamknięte, a godziny handlu będą następujące:

18:30: VIX (indeks zmienności)

20:00: Zamknięcie DowJones30, NIKKEI225, NASDAQ100, S&P 500, USTNote, USDX

20:30: Zamknięcie sesji na ropę Brent,

21:30: Zamknięcie sesji metali, ropy WTI, gazu ziemnego,

23:00: DAX40, FTSE100, EuroStoxx50

Zamknięte przez cały dzień: Akcje amerykańskie, ETF-y, USA, Arabica, Kakao, Bawełna, Sok pomarańczowy, Robusta, Surowy cukier

Ta wymuszona przerwa daje inwestorom możliwość ponownej oceny swoich strategii i przygotowania się na możliwe zmiany na rynku po świętach. Nie daj się zwieść niedostatkowi informacji: przewiduj te zmiany, aby zoptymalizować swoje decyzje inwestycyjne.