Kiedy na rynkach finansowych panuje chaos, inwestorzy często zwracają się ku akcjom, które wypłacają wysokie dywidendy. Regularny dochód daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga łagodzić skutki wahań na giełdzie. W najbliższy poniedziałek, 3 czerwca, kilka dużych spółek giełdowych ogłosi wysokość dywidend, które wypłacą swoim akcjonariuszom. Być może będzie to okazja do przeglądu składu Twojego portfolio?

Wypłata dywidendy 3 czerwca 2025 r.

Polegaj na solidnych zwrotach, aby zwiększyć swoje dochody

Dywidendy często stanowią różnicę w portfelach inwestycyjnych. W najbliższy poniedziałek, 3 czerwca, kilka spółek wypłaci swoim akcjonariuszom znaczne kwoty. Amundi, z dywidendą w wysokości 4,10 € na akcję i rentowność 5,80%, może zainteresować inwestorów poszukujących regularnego dochodu. Ale Lockheed Martin ($ 3,15, wydajność 2,68%) lub McDonalds ($ 1,67, 2,58%) są również atrakcyjnym wyborem.

Dla inwestorów o wyższym apetycie na ryzyko, Boiron oferuje plon 3,76% z dywidendą 1,35 €. Grupa SEB (2,62 €, 2,31%) mieści się w średniej rozłożonych zwrotów. Wyzwaniem będzie zidentyfikowanie spółek, które będą w stanie utrzymać lub zwiększyć dywidendę w niedalekiej przyszłości.

Wielu inwestorów oczekuje znalezienia stabilnego dodatkowego dochodu przy jednoczesnym zachowaniu kapitału. Zrównoważony portfel akcji o wysokiej dywidendzie z różnych sektorów może być istotną strategią długoterminową. Jednak przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji niezbędna jest dogłębna analiza podstawowych danych firmy.