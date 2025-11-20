EduBourse » Wiadomości EduBourse » Zarób więcej dzięki tym 3 akcjom o wysokiej dywidendzie

Doświadczeni inwestorzy nieustannie poszukują możliwości pomnożenia swoich oszczędności. Jedną z najpopularniejszych strategii jest inwestowanie w akcje, które regularnie wypłacają dywidendy. Ten dodatkowy dochód nie tylko może zostać ponownie zainwestowany w celu maksymalizacji zysków, ale także pokazuje siłę finansową zainteresowanych przedsiębiorstw. W ten czwartek, 23 maja, trzy atrakcyjne spółki wyróżniły się hojnymi wypłatami dywidend.

Wypłata dywidendy 23 maja 2025 r.

Odblokuj moc dywidend, aby wzbogacić swoje portfolio

Uwaga inwestorzy szukający regularnego dochodu! Oto trzy akcje, które mogą spełnić Twoje oczekiwania i wypłacić wysokie dywidendy w najbliższy czwartek, 3 maja.

Brytyjski gigant tytoniowy Imperial Brands oferuje atrakcyjny zwrot 7,59%. Z kursem 22,45 PLN, akcja ta przyciąga swoją solidnością i możliwością dystrybucji znacznych dywidend.

Szukasz bardziej ryzykownych, ale potencjalnie bardziej lukratywnych możliwości? Przejdź do Civeo ($ 0,25) i First National ($ 0,15), pokazując odpowiednie plony 3,97% i 3,86%. Choć firmy te mają mniejszą renomę, obiecują ekscytujący rozwój.

Doświadczeni inwestorzy, to wyjątkowa okazja, aby wzbogacić swój portfel inwestycyjny, otrzymując wysokie dywidendy. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, oceń ryzyko i dostosuj strategię do swoich celów finansowych.

Działanie ! Maksymalizuj swoje zyski, rozważnie uwzględniając te akcje przy wyborze akcji o wysokiej dywidendzie.