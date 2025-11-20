Doświadczeni inwestorzy nieustannie poszukują możliwości pomnożenia swoich oszczędności. Jedną z najpopularniejszych strategii jest inwestowanie w akcje, które regularnie wypłacają dywidendy. Ten dodatkowy dochód nie tylko może zostać ponownie zainwestowany w celu maksymalizacji zysków, ale także pokazuje siłę finansową zainteresowanych przedsiębiorstw. W ten czwartek, 23 maja, trzy atrakcyjne spółki wyróżniły się hojnymi wypłatami dywidend.
Wypłata dywidendy 23 maja 2025 r.
- Imperial Brands : 22,45 PLN, dawać : 7,59%
- Civeo : $ 0,25, dawać : 3,97%
- Pierwsza narodowa : $ 0,15, dawać : 3,86%
Odblokuj moc dywidend, aby wzbogacić swoje portfolio
Uwaga inwestorzy szukający regularnego dochodu! Oto trzy akcje, które mogą spełnić Twoje oczekiwania i wypłacić wysokie dywidendy w najbliższy czwartek, 3 maja.
Brytyjski gigant tytoniowy Imperial Brands oferuje atrakcyjny zwrot 7,59%. Z kursem 22,45 PLN, akcja ta przyciąga swoją solidnością i możliwością dystrybucji znacznych dywidend.
Szukasz bardziej ryzykownych, ale potencjalnie bardziej lukratywnych możliwości? Przejdź do Civeo ($ 0,25) i First National ($ 0,15), pokazując odpowiednie plony 3,97% i 3,86%. Choć firmy te mają mniejszą renomę, obiecują ekscytujący rozwój.
Doświadczeni inwestorzy, to wyjątkowa okazja, aby wzbogacić swój portfel inwestycyjny, otrzymując wysokie dywidendy. Jednak, jak w przypadku każdej inwestycji, oceń ryzyko i dostosuj strategię do swoich celów finansowych.
Działanie ! Maksymalizuj swoje zyski, rozważnie uwzględniając te akcje przy wyborze akcji o wysokiej dywidendzie.