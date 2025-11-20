Gorączka kupowania kryptowalut Gnosis: GNO +40% po wykupie za 30 mln USD
Platforma Gnoza, centrum infrastruktury DeFi, odnotowuje spektakularny wzrost popularności swojego natywnego tokena GNO. Wzrost ten jest następstwem wprowadzenia dwóch nowych propozycji dotyczących zarządzania GnozaDAO.
Pierwsza propozycja, GIP-100, sugeruje przeznaczenie około 5% aktywa z GnosisDAO w celu sfinansowania programu odkupu (odkupić) od 30 milionów. Celem jest przywrócenie Cena GNO powyżej wartości księgowej. Społeczność **przyjęła** tę propozycję.
„Te wykupy aktywów są kluczowym krokiem w zapewnieniu trwałości ekosystemu GnosisDAO. Jesteśmy przekonani, że wzmocni to zaufanie inwestorów do naszego projektu” — mówi EduBourse, dyrektor ds. Portfel kryptowalut z EduBourse.
Inwestycja 20 milionów w nowy fundusz
Druga propozycja, GIP-102, ma na celu umożliwienie GnosisDAO wniesienia wkładu w inwestycję 20 milionów w nowym funduszu GnosisVC. Ten fundusz będzie inwestował kapitał w projekty w fazie rozruchu skoncentrowany na RWA, DePIN i finansowych szyn płatniczych. Ta propozycja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀