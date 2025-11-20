Oczekuje się, że europejskie giełdy zaczną rosnąć w ten piątek, napędzane odnowionym optymizmem, mimo utrzymującej się niepewności. Szczególną uwagę inwestorów przykuwa główny indeks paryskiej giełdy, CAC40. W tym artykule przeanalizujemy prognozę dla tego indeksu giełdowego i omówimy kluczowe poziomy, na które warto zwrócić uwagę w trakcie sesji.

Kluczowe punkty:

Poziom obrotu: 8020

Pierwszy byczy cel: 8100

Wsparcie: 8020, Opór: 8060

Bycze perspektywy dla CAC40

Oczekuje się, że indeks CAC40 odbije na otwarciu, choć początkowo ruch będzie umiarkowany. Inwestorzy będą zwracać uwagę na przełamania kluczowych poziomów technicznych, w tym oporu na poziomie 8060. Odbicie powyżej tego progu otworzyłoby drogę do rajdu w kierunku pierwszy byczy cel na poziomie 8100 punktów.

Jednak inwestorzy muszą zachować czujność, ponieważ przebicie się poniżej poziomu wsparcia 8020 może pogłębić upadekIndeks CAC40. W tym scenariuszu 7980 stanowiłoby następny niedźwiedzi cel być ściśle monitorowane.

Kluczowe dane ekonomiczne

Oprócz czynników technicznych, dane dotyczące inflacji PCE w USA, spodziewane o 14:30, mogą przynieść zmienność i wpłynąć na kierunekindeks giełdowy pod koniec sesji. Inwestorzy będą uważnie przyglądać się tym danym, gdyż mogą one wpłynąć na oczekiwania co do wysokości stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej.