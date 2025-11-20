Indeks CAC40: odbicie do 8100 punktów?

Oczekuje się, że europejskie giełdy zaczną rosnąć w ten piątek, napędzane odnowionym optymizmem, mimo utrzymującej się niepewności. Szczególną uwagę inwestorów przykuwa główny indeks paryskiej giełdy, CAC40. W tym artykule przeanalizujemy prognozę dla tego indeksu giełdowego i omówimy kluczowe poziomy, na które warto zwrócić uwagę w trakcie sesji.

Kluczowe punkty:

  • Poziom obrotu: 8020
  • Pierwszy byczy cel: 8100
  • Wsparcie: 8020, Opór: 8060
Bycze perspektywy dla CAC40

Prognoza CAC 40 na 26 kwietnia 2025 r.

Oczekuje się, że indeks CAC40 odbije na otwarciu, choć początkowo ruch będzie umiarkowany. Inwestorzy będą zwracać uwagę na przełamania kluczowych poziomów technicznych, w tym oporu na poziomie 8060. Odbicie powyżej tego progu otworzyłoby drogę do rajdu w kierunku pierwszy byczy cel na poziomie 8100 punktów.

Jednak inwestorzy muszą zachować czujność, ponieważ przebicie się poniżej poziomu wsparcia 8020 może pogłębić upadekIndeks CAC40. W tym scenariuszu 7980 stanowiłoby następny niedźwiedzi cel być ściśle monitorowane.

Kluczowe dane ekonomiczne

Oprócz czynników technicznych, dane dotyczące inflacji PCE w USA, spodziewane o 14:30, mogą przynieść zmienność i wpłynąć na kierunekindeks giełdowy pod koniec sesji. Inwestorzy będą uważnie przyglądać się tym danym, gdyż mogą one wpłynąć na oczekiwania co do wysokości stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

