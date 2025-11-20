„Szansa dla doświadczonych inwestorów w sektorze półprzewodników. » –

Działanie Air Liquide korzysta z gwałtownego rozwoju przemysłu półprzewodników, zwłaszcza w Korei Południowej, gdzie gwałtownie rośnie popyt na gazy specjalne wykorzystywane w produkcji układów scalonych. Francuska firma właśnie otworzyła w tym strategicznym kraju nową instalację do produkcji diboranu, gazu niezbędnego do trawienia i osadzania w produkcji półprzewodników. Inauguracja ta jest dowodem na chęć firmy Air Liquide do zajęcia pozycji na tym rozwijającym się rynku oraz jej zdolność do adaptacji poprzez dywersyfikację produkcji, początkowo skoncentrowanej na surowcach podstawowych, tak aby objąć nią również niezwykle poszukiwany diboran.

Prawdziwe osiągnięcie technologiczne, ta ultramoderna fabryka 5600 m², na którym znajduje się prawie 7000 metrów rur, co stanowi dowód kompetencji firmy Air Liquide w zakresie zarządzania dużymi projektami przemysłowymi. Wraz z rozpoczęciem produkcji przemysłowej w maju firma Air Liquide jest gotowa sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na gazy specjalne w tej rozwijającej się branży.

Firma na wznoszącej się fali

Air Liquide, światowy lider w dziedzinie gazów przemysłowych, odnotowuje znaczący wzrost dzięki swojej innowacyjności i zdolności dostosowywania się do potrzeb rynku. Ta francuska spółka notowana na giełdzie CAC 40 odniosła sukces, zajmując strategiczną pozycję na rozwijającym się rynku półprzewodników.

Sektor przyszłości napędzany rosnącym popytem

Rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji powoduje, że zapotrzebowanie na układy scalone stale rośnie. W Korei Południowej, kraju będącym liderem w dziedzinie produkcji półprzewodników, firma Air Liquide wykorzystała tę szansę i niedawno zainaugurowała produkcję diboranu, gazu niezbędnego do wytrawiania i osadzania układów scalonych.

Rekomendacja zakupu

, dyrektor Portfel akcji EduBourse i uznany analityk finansowy nie wahają się polecić zakupu akcji Air Liquide. Według niego:

„Dzięki swojej ultramodernej fabryce w Korei Południowej Air Liquide demonstruje swoją zdolność do dostosowywania się do potrzeb rynku i pozycjonowania się w obiecujących sektorach, takich jak półprzewodniki. Ta zwinność w połączeniu z najnowocześniejszą wiedzą technologiczną sprawia, że ​​Air Liquide jest dobrą inwestycją dla doświadczonych inwestorów. »

Cele tej rekomendacji są następujące:

Poziom ryzyka: Średnia

Horyzont: 12 miesiące

Potencjał : +21,47% do 223 €

Nie czekaj dłużej i skorzystaj z tej okazji, kupując akcje Air Liquide, kluczowego gracza w obiecującym sektorze.