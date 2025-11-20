Doświadczeni inwestorzy nieustannie poszukują możliwości dywersyfikacji swoich portfeli i generowania regularnego dochodu. Popularną strategią jest inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę, zapewniające stabilny przepływ środków pieniężnych oraz potencjalny wzrost kapitału. Tego dnia, 14 maja, wiele spółek z różnych sektorów postanowiło nagrodzić lojalność swoich akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Przyjrzyjmy się wspólnie tym obiecującym możliwościom inwestycyjnym.
Wypłata dywidendy 14 maja 2025 r.
- Eurazeo : 2,42 €, dawać : 2,83%
- Grupa Partouche : 0,32 €, dawać : 1,54%
- Unibail- Rodamco : 2,50 €, dawać : 1,63%
- Marki FAT : $ 0,14, dawać : 10,33%
- Exxon Mobil : $ 0,95, dawać : 3,22%
- cel : $ 1,10, dawać : 2,70%
Akcje, które dziś wypłacają dywidendy
Przede wszystkim skupmy się na spółce Eurazeo, która wypłaca dywidendę w wysokości 2,42 euro na akcję, oferując rentowność w wysokości 2,83%. Ta zdywersyfikowana spółka inwestycyjna znana jest ze swojej długoterminowej strategii tworzenia wartości, co może sprawić, że będzie mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.
W sektorze rozrywkowym Partouche Group ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 € na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 1,54%. Choć skromna, dywidenda ta może okazać się atrakcyjna dla inwestorów wierzących w ożywienie sektora kasyn i rozrywki po pandemii.
Atrakcyjna dywidenda dla inwestorów w nieruchomości
Gigant rynku nieruchomości komercyjnych Unibail-Rodamco przyciąga uwagę dywidendą w wysokości 2,50 euro na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,63%. Ta spółka, będąca właścicielem i zarządcą czołowych centrów handlowych w całej Europie, może okazać się atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor nieruchomości, a jednocześnie chcących uzyskać stały dochód.
Po drugiej stronie Atlantyku FAT Brands wyróżnia się dywidendą wynoszącą Dolar 0,14 na akcję, co daje imponującą stopę zwrotu 10,33%. Ta firma z branży fast-food, do której należą popularne marki, takie jak Fatburger i Buffalo's, może zainteresować inwestorów obstawiających ożywienie branży restauracyjnej.
Giganci naftowi nie zamierzają pozostać w tyle. Potentat branży Exxon Mobil wypłaca dywidendę w wysokości Dolar 0,95 na akcję, oferując rentowność w wysokości 3,22%. Ta spółka, znana ze swojej stabilności finansowej, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów pragnących zdywersyfikować swój portfel, a jednocześnie cieszyć się regularnym dochodem.
Wreszcie, sprzedawca detaliczny Target wypłaca dywidendę w wysokości Dolar 1,10 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 2,70%. Ta firma, która skutecznie dostosowała się do wyzwań związanych z pandemią i handlem elektronicznym, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów bazujących na odporności sektora handlu detalicznego.
Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym, czy początkującym inwestorem, dywidendy te oferują atrakcyjne możliwości dywersyfikacji portfela i generowania regularnego dochodu. Pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania i dostosować swoje inwestycje do swoich długoterminowych celów finansowych.