Doświadczeni inwestorzy nieustannie poszukują możliwości dywersyfikacji swoich portfeli i generowania regularnego dochodu. Popularną strategią jest inwestowanie w akcje wypłacające dywidendę, zapewniające stabilny przepływ środków pieniężnych oraz potencjalny wzrost kapitału. Tego dnia, 14 maja, wiele spółek z różnych sektorów postanowiło nagrodzić lojalność swoich akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Przyjrzyjmy się wspólnie tym obiecującym możliwościom inwestycyjnym.

Wypłata dywidendy 14 maja 2025 r.

Akcje, które dziś wypłacają dywidendy

Przede wszystkim skupmy się na spółce Eurazeo, która wypłaca dywidendę w wysokości 2,42 euro na akcję, oferując rentowność w wysokości 2,83%. Ta zdywersyfikowana spółka inwestycyjna znana jest ze swojej długoterminowej strategii tworzenia wartości, co może sprawić, że będzie mądrym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnego dochodu.

W sektorze rozrywkowym Partouche Group ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 € na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 1,54%. Choć skromna, dywidenda ta może okazać się atrakcyjna dla inwestorów wierzących w ożywienie sektora kasyn i rozrywki po pandemii.

Atrakcyjna dywidenda dla inwestorów w nieruchomości

Gigant rynku nieruchomości komercyjnych Unibail-Rodamco przyciąga uwagę dywidendą w wysokości 2,50 euro na akcję, oferując rentowność w wysokości 1,63%. Ta spółka, będąca właścicielem i zarządcą czołowych centrów handlowych w całej Europie, może okazać się atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor nieruchomości, a jednocześnie chcących uzyskać stały dochód.

Po drugiej stronie Atlantyku FAT Brands wyróżnia się dywidendą wynoszącą Dolar 0,14 na akcję, co daje imponującą stopę zwrotu 10,33%. Ta firma z branży fast-food, do której należą popularne marki, takie jak Fatburger i Buffalo's, może zainteresować inwestorów obstawiających ożywienie branży restauracyjnej.

Giganci naftowi nie zamierzają pozostać w tyle. Potentat branży Exxon Mobil wypłaca dywidendę w wysokości Dolar 0,95 na akcję, oferując rentowność w wysokości 3,22%. Ta spółka, znana ze swojej stabilności finansowej, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów pragnących zdywersyfikować swój portfel, a jednocześnie cieszyć się regularnym dochodem.

Wreszcie, sprzedawca detaliczny Target wypłaca dywidendę w wysokości Dolar 1,10 na akcję, co oznacza zwrot w wysokości 2,70%. Ta firma, która skutecznie dostosowała się do wyzwań związanych z pandemią i handlem elektronicznym, może być atrakcyjną opcją dla inwestorów bazujących na odporności sektora handlu detalicznego.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym, czy początkującym inwestorem, dywidendy te oferują atrakcyjne możliwości dywersyfikacji portfela i generowania regularnego dochodu. Pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania i dostosować swoje inwestycje do swoich długoterminowych celów finansowych.