Zainwestuj +34% w Altria (MO): 3 powody, aby kupić tę bezpieczną akcję

W kontekście turbulencji na rynkach niektóre akcje defensywne stanowią interesującą okazję dla ostrożnych inwestorów. Akcje giganta tytoniowego Altria (MO) mogą być jednym z nich.

Możliwość wzrostu pomimo niepewnego rynku

  • Zróżnicowane portfolio z alternatywnymi produktami tytoniowymi
  • Mocny bilans i wysokie dywidendy
  • Skup akcji w celu wsparcia wyceny

Akcje Altria (MO): Mało znane akcje defensywne

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej inwestorzy poszukują bezpiecznych akcji, które będą w stanie przetrwać turbulencje. Grupa Altria (MO) reprezentuje a okazja inwestycyjna interesujące, oferujące zarówno potencjał wzrostu, jak i solidną wartość obronną.

Kup akcje Altria dziś możesz wykorzystać potencjał wzrostu + 34% do 70 dolarów w ciągu najbliższych 9 miesięcy, ciesząc się jednocześnie stopą dywidendy wynoszącą 9%.

Udana transformacja i solidny rekord

Chociaż Altria jest znaczącym graczem w tradycyjnym przemyśle tytoniowym, firmie udało się z powodzeniem zdywersyfikować działalność alternatywne produkty tytoniowe. Jednocześnie firma posiada lukratywny mniejszościowy pakiet akcji w Anheuser-Busch InBev, który planuje częściowo spieniężyć, aby sfinansować wykup akcji.

Dzięki silnemu bilansowi i wskaźnikowi wypłaty dywidendy stanowiącemu jedynie 75% wolnych przepływów pieniężnych Altria ma komfortowe możliwości utrzymania, a nawet zwiększenia swoich zysków. hojne dywidendy.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

