EduBourse » Wiadomości EduBourse » Zainwestuj +34% w Altria (MO): 3 powody, aby kupić tę bezpieczną akcję

W kontekście turbulencji na rynkach niektóre akcje defensywne stanowią interesującą okazję dla ostrożnych inwestorów. Akcje giganta tytoniowego Altria (MO) mogą być jednym z nich.

Możliwość wzrostu pomimo niepewnego rynku

Zróżnicowane portfolio z alternatywnymi produktami tytoniowymi

Mocny bilans i wysokie dywidendy

Skup akcji w celu wsparcia wyceny

Akcje Altria (MO): Mało znane akcje defensywne

W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej inwestorzy poszukują bezpiecznych akcji, które będą w stanie przetrwać turbulencje. Grupa Altria (MO) reprezentuje a okazja inwestycyjna interesujące, oferujące zarówno potencjał wzrostu, jak i solidną wartość obronną.

Kup akcje Altria dziś możesz wykorzystać potencjał wzrostu + 34% do 70 dolarów w ciągu najbliższych 9 miesięcy, ciesząc się jednocześnie stopą dywidendy wynoszącą 9%.

Udana transformacja i solidny rekord

Chociaż Altria jest znaczącym graczem w tradycyjnym przemyśle tytoniowym, firmie udało się z powodzeniem zdywersyfikować działalność alternatywne produkty tytoniowe. Jednocześnie firma posiada lukratywny mniejszościowy pakiet akcji w Anheuser-Busch InBev, który planuje częściowo spieniężyć, aby sfinansować wykup akcji.

Dzięki silnemu bilansowi i wskaźnikowi wypłaty dywidendy stanowiącemu jedynie 75% wolnych przepływów pieniężnych Altria ma komfortowe możliwości utrzymania, a nawet zwiększenia swoich zysków. hojne dywidendy.

Aby otrzymywać ekskluzywne oferty inwestycyjne bezpośrednio na adres e-mail, zapisz się na Portfel akcji.