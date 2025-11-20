Ten poniedziałek, 8 lipca, jest ważnym dniem dla fanów dywidend. Cztery duże spółki są gotowe wypłacić dywidendy, co stwarza kuszące możliwości dla portfeli nastawionych na pasywny dochód.

Wypłata dywidendy 8 lipca 2025 r.

Esso prowadzi taniec wyjątkowym występem

Na szczycie listy, Esso zaskakuje dywidendą w wysokości 12 € na akcję, co daje oszałamiającą stopę zwrotu 8,73%. Ta nieoczekiwana hojność rodzi pytania: Czy Esso odgrywa rolę zbawcy dla inwestorów poszukujących wysokich dochodów, czy też ta strategia maskuje przyszłe wyzwania?

Stolica głównej ulicy podąża tuż za nim, rozprowadzając $ 0,24 na akcję, co daje zwrot w wysokości 5,63%. Zjednoczone Bezpieczeństwo uzupełnia podium z $ 0,12 na akcję i rentowność 6,61%. Wydaje się, że obaj uczestnicy rynku stosują zrównoważone podejście, działając jako mediatorzy między oczekiwaniami inwestorów a kondycją finansową spółki.

Wreszcie Walt Disney zamyka marsz dywidendą $ 0,45 na akcję i skromną rentowność 0,77%. Gigant branży rozrywkowej najwyraźniej padł ofiarą własnej strategii wzrostu, rezygnując z dywidend na rzecz ogromnych inwestycji.

W przypadku portfela nastawionego na dywidendę rozsądne wydaje się podejście zdywersyfikowane. Warto rozważyć włączenie Esso ze względu na wysoką rentowność, ale ograniczyć ekspozycję na ryzyko. Main Street Capital i United Security mogą stanowić stabilną podstawę Twojej strategii dywidendowej. Jeśli chodzi o Disneya, jego obecne słabe wyniki mogą zostać zrekompensowane przez długoterminowy potencjał wzrostu.