Czwartek 27 czerwca zapowiada się jako kluczowy dzień dla inwestorów, gdyż nastąpi seria ważnych komunikatów ekonomicznych, które mogą wstrząsnąć światowymi rynkami finansowymi. Od Azji po Stany Zjednoczone i Europę dane ekonomiczne będą napływać jeden za drugim, dając pełen obraz kondycji światowej gospodarki.

Czy jesteś gotowy stawić czoła temu decydującemu dniowi? Opublikowane dziś dane mogą określić kierunek zmian na rynkach w nadchodzących tygodniach.

Kalendarz ekonomiczny na 27 czerwca 2025 r.

01:50: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Japonia – średnia – 3% (Oczekiwane: 2%)

(Oczekiwane: 2%) 03:00: ANZ Business Confidence – Nowa Zelandia – Średni – 6.1 ( Oczekiwana: 10.2 )

( Oczekiwana: 10.2 ) 10:00 rano: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwana: 88.7

10:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 97

11:00: Nastroje gospodarcze – strefa euro – średnia – oczekiwana: 96.2

12:00: Przemówienie RBA Hauser – Australia – Medium

13:30: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwane: -5

14:30: Ostateczna kwartalna stopa wzrostu PKB – USA – najwyższa – oczekiwana: 1.4%

14:30: Indeks cen PKB, kwartalny finał – USA – Maksimum – Oczekiwane: 3.1%

14:30: Ostateczny kwartalny wynik cen bazowych PCE – USA – Maksimum – Oczekiwane: 3.6%

14:30: Zamówienia na dobra trwałe z transportu (miesięcznie) – USA – średnia – oczekiwana: 0.2%

14:30: Zamówienia na dobra trwałe w sektorze obronnym (miesięcznie) – USA – średnia – oczekiwana: -0.1%

14:30: Zamówienia na dobra trwałe (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwane: -0.1%

14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 236 tys.

14:30: Zapasy hurtowe (miesięczne) Adv – USA – Średnia – Oczekiwana: 0.1%

14:30: Bilans handlowy Adv Merchandise – USA – Średnia – Oczekiwana: -96 mld USD

14:30: Zapasy detaliczne z wyłączeniem samochodów (miesięczne) – USA – Średnia – Oczekiwane: 0.2%

16:00: Obietnice sprzedaży (miesięczne) – USA – średnia – oczekiwana: 2.5%

16:00: Obietnice sprzedaży (roczne) – USA – średnia – oczekiwana: 2.5%

Najważniejsze: dane z USA

Najważniejszym punktem programu będzie bez wątpienia publikacja danych amerykańskich o godzinie 14:30. Szczególnie oczekiwana jest ostateczna kwartalna stopa wzrostu PKB, prognozowana na poziomie 1,4% vs. 3,4% poprzednio. Ten potencjalnie znaczący spadek może zaniepokoić rynki o kondycję największej gospodarki świata.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych będą również szczegółowo sprawdzane. Z prognozą 236 000 wniosków na 238 000 w poprzednim tygodniu, nawet najmniejsza zmiana mogłaby mieć znaczący wpływ na nastroje inwestorów.

Nie daj się ponieść niepewności! Te liczby stanowią okazję dla doświadczonych inwestorów. Choć niektórzy mogą panikować w obliczu rozczarowujących danych, mądrzejsi mogą potraktować je jako okazję do wejścia na rynek po atrakcyjnych cenach.

Europa i Azja: Kluczowe wskaźniki, na które należy zwrócić uwagę

Europa nie pozostaje w tyle w tej kwestii kalendarz ekonomiczny zajęty, z publikacją indeksu nastrojów ekonomicznych o godzinie 11:00 rano. Analitycy spodziewają się niewielkiej poprawy w porównaniu z Aby 96 96,2. Pozytywne zaskoczenie mogłoby pobudzić rynki europejskie, natomiast rozczarowanie mogłoby nasilić obawy o spowolnienie gospodarcze.

W Azji liderami będą sprzedaż detaliczna w Japonii i zaufanie przedsiębiorstw w Nowej Zelandii. Wskaźniki te mogą nadać ton całemu dniu, potencjalnie oddziałując na rynki azjatyckie, a co za tym idzie, na giełdy zachodnie.

Oczekiwania inwestorów są wysokie, a rynek może charakteryzować się dużą zmiennością. Pozytywne zaskoczenie w przypadku PKB USA może spowodować wzrost indeksów giełdowych, natomiast rozczarowanie może doprowadzić do znacznego spadku. Dolar amerykański również będzie uważnie obserwowany, gdyż jego wartość może ulegać wahaniom w zależności od publikowanych danych ekonomicznych.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy ciekawym nowicjuszem, ten pracowity dzień ekonomiczny jest doskonałą okazją do dopracowania swojej strategii, a być może także wykorzystania wyjątkowych szans rynkowych.

Bądź na bieżąco, uważnie analizuj liczby i bądź gotowy do działania. Szczęście sprzyja odważnym, ale pamiętaj: przemyślana inwestycja zawsze jest lepsza niż pochopna decyzja.