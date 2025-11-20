Igrzyska Olimpijskie Paryż 2025: 5 francuskich akcji, które mogą zabłysnąć na giełdzie

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2025 zbliżają się wielkimi krokami, a korzyści ekonomiczne dla Francji szacuje się, że wyniosą blisko 11 miliardów euro, jak wynika z szacunków Deloitte. Gdy rozpoczyna się odliczanie, EduBourse wybrało dla Ciebie 5 akcji CAC 40, które mogą wyróżnić się na rynku giełdowym.. Przegląd spółek, które warto mieć w swoim portfelu, aby skorzystać z efektu olimpijskiego.

Accor: zakwaterowanie, sektor, który powinien się rozwijać

W związku z przewidywanymi na Igrzyska milionami gości, grupa hotelowa Accor powinien odnotować wzrost wskaźnika obłożenia i średnich cen, zwiększając w ten sposób swoje obroty. Grupa już zabezpieczyła duże kontrakty na zakwaterowanie komitetu organizacyjnego i delegacji. Należy jednak pamiętać, że tytuł nadal jest wrażliwy na potencjalne ogłoszenia strajkowe, które już złożyły niektóre francuskie związki zawodowe. Może to doprowadzić do odwołania strajków.

Konsensus analityków: Mocny zakup Accor

Średni cel kursu: 46,09 €

Potencjał : +% 12,28

Kwalifikujący się do PEA

Bouygues: pełen portfel zamówień olimpijskich

Gigant budowlany wygrał kilka przetargów związanych z projektami olimpijskimi: wioską sportowców, ośrodkiem sportów wodnych, modernizacją środków transportu itp. Jego portfel zamówień powinien odczuwać pozytywny wpływ Igrzysk Olimpijskich przez kilka kwartałów. Jedynym minusem są możliwe opóźnienia na trwających budowach, co mogłoby zepsuć zabawę. Ale oddanie do użytku olimpijskiego centrum sportów wodnych miesiąc wcześniej, 1 maja, może być właściwym momentem na przejście dokup akcje Bouygues (EN) który odbił się od podpory!

Konsensus analityków: zakup

Średni cel kursu: 39,5 €

Potencjał wzrostu: +% 12,47

Kwalifikujący się do PEA

Eutelsat: globalne transmisje zwiększają popyt

Operator satelitarny będzie sercem systemu transmisji telewizyjnej wydarzeń olimpijskich na cztery strony świata. Wystarczająco dużo, aby zwiększyć zapotrzebowanie na przepustowość i usługi łączności podczas Igrzysk. Eutelsat (ETL) stawia również na rozwój sieci 5G, co jest obiecującą inwestycją technologiczną, ale wymagającą znacznych inwestycji. Jeśli się powiedzie, Grupa może zostać zmuszona do ogłoszenia fuzji lub nawet zbliżenia się ze względu na utrzymujące się plotki..

Konsensus analityków: Utrzymać

Średni cel kursu: 4,15 €

Potencjał wzrostu: +% 7,65

Kwalifikuje się do PEA / PEA-PME

LVMH: Igrzyska olimpijskie rymują się z międzynarodowymi wpływami francuskiego luksusu

Jako oficjalny partner Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wiodąca na świecie firma luksusowa zamierza wykorzystać to globalne wydarzenie do zwiększenia swojej reputacji i wypromowania swoich marek. Oczekuje się, że paryskie butiki LVMH również skorzystają na napływie zamożnych turystów podczas Igrzysk. Globalny kontekst gospodarczy pozostaje jednak mieczem Damoklesa dla sektora dóbr luksusowych i LVMH, który w krótkim okresie ponosi karę za spadek popytu w Chinach.

Konsensus analityków: Mocny zakup

Średni cel kursu: 879,20 €

Potencjał wzrostu: +% 12,43

Kwalifikujący się do PEA

Sodexo: w blokach startowych, aby nakarmić sportowców i widzów

Firma zajmująca się cateringiem zbiorowym, obecna już na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r., została wybrana do zapewnienia części cateringu na obiektach zawodów w Paryżu. Sodexo spodziewa się, że jego przychody w 100 r. wzrosną o 2025 mln euro. Należy jednak uważać na potencjalne wpadki organizacyjne, które mogą zaszkodzić reputacji grupy. Ale na razie dominuje optymizm, atrakcyjna rekomendacja kupna akcji Sodexo.

Konsensus analityków: Mocny zakup

Średni cel kursu: 90,92 €

Potencjał wzrostu: +% 12,59

Kwalifikujący się do PEA

Choć efekt olimpijski wydaje się obiecujący dla tych firm, należy pamiętać, że każda inwestycja na giełdzie wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza że otoczenie giełdowe w roku 2025 pozostaje niepewne. Dlatego ostrożność i dywersyfikacja pozostają kluczowe. W tym względzie Portfel akcji EduBourse, który w ubiegłym roku osiągnął wyniki znacznie lepsze od indeksu CAC 40, oferuje zrównoważoną ekspozycję na wysokiej jakości akcje francuskie. Dobry punkt wyjścia, aby przygotować się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.