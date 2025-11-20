4 lipca 2025 r., kiedy Stany Zjednoczone świętują uzyskanie niepodległości, europejskie rynki finansowe pozostają aktywne, a na ich skutek pojawia się szereg ważnych komunikatów ekonomicznych. Choć po drugiej stronie Atlantyku panuje spokój, ten dzień zapowiada się bardzo interesująco i pełen lekcji dla inwestorów na Starym Kontynencie.

Kalendarz ekonomiczny na 4 lipca 2025 r.

03:30: Bilans handlowy – Australia – Wysoki – 5.773 XNUMX mld dolarów australijskich ( Oczekiwane: 6.678 mld A$ )

( Oczekiwane: 6.678 mld A$ ) 07:45: Stopa bezrobocia – Szwajcaria – Wysoka – 2.3% (Oczekiwane: 2.2%)

(Oczekiwane: 2.2%) 08:00: Zamówienia fabryczne (miesięczne) – Strefa euro – średnia – -1.6% (Oczekiwane: 0.5%)

(Oczekiwane: 0.5%) 08:30 rano: IPC – Szwajcaria – Wysoki – Oczekiwany: 108

08:30 rano: Wskaźnik inflacji (roczny) – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: 1.4%

10:30: S&P Global Construction PMI – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 53.6

11:00 rano: Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii – szczyt

13:30: Sprawozdanie z posiedzenia EBC w sprawie polityki pieniężnej – strefa euro – Medium

Europa w centrum uwagi: EBC i dane makroekonomiczne w centrum uwagi

Ten dzień zapowiada się jako kluczowy dla rynków europejskich. Mimo braku aktywności na amerykańskich giełdach, które są zamknięte z powodu święta narodowego, Europa przejmuje inicjatywę z napiętym harmonogramem działań gospodarczych. Należy pamiętać, że to amerykańskie święto niesie ze sobą zmiana czasu obrotu niektórymi instrumentami finansowymi powiązanymi z rynkami amerykańskimi.

Uwaga skupi się na Europejskim Banku Centralnym (EBC), który opublikuje protokół ze swojego ostatniego posiedzenia w sprawie polityki pieniężnej. Te długo oczekiwane protokoły mogą przynieść cenne wskazówki na temat przyszłej ścieżki stóp procentowych w strefie euro. Inwestorzy, poszukujący stabilności w niepewnym klimacie gospodarczym, będą uważnie śledzić każde słowo, wypatrując oznak intencji EBC.

Ale to nie wszystko. Niemcy, gospodarczy motor Europy, opublikują dane dotyczące zamówień przemysłowych. Po kropli 0,2% W zeszłym miesiącu analitycy przewidywali odbicie 0,5%. Liczba ta będzie stanowić istotny barometr kondycji przemysłu na kontynencie.

W Szwajcarii ogłoszenie stopy bezrobocia i rocznej inflacji może wpłynąć na decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego. Eksperci przewidują, że bezrobocie w 2,3% a inflacja utrzymywana jest na poziomie 1,4%.

Na koniec należy wspomnieć o Wielkiej Brytanii, która nie pozostanie w tyle pod względem publikacji wskaźnika PMI dla sektora budowlanego. Po solidnym 54,7 W zeszłym miesiącu uczestnicy rynku spodziewali się niewielkiego spadku 53,6, pozostając jednocześnie na terytorium ekspansji.

Te zróżnicowane dane ekonomiczne mogą zadziałać jak katalizator na rynkach europejskich. Niektóre sektory, np. budownictwo czy przemysł, mogą doświadczyć znaczących zmian w zależności od opublikowanych danych.

Inwestorzy muszą zachować czujność. Jeśli dane okażą się lepsze od oczekiwań, możemy być świadkami odrodzenia się optymizmu na rynkach europejskich. Z drugiej strony rozczarowujące dane mogą prowadzić do pewnej zmienności.

W tym wyjątkowym dniu Europa ma szansę zabłysnąć na światowej scenie gospodarczej. Czy będzie w stanie wykorzystać tę szansę i udowodnić swoją odporność gospodarczą? Odpowiedź pojawi się wraz z ogłoszeniem daty 4 lipca 2025 r. – Dnia Niepodległości dla jednych i dnia decydującego dla innych.