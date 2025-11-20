Dzisiaj jest dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, przynosząc znaczące zmiany w ciągu godziny handlu. Czy jesteś gotowy odpowiednio dostosować swoje strategie? Poznaj wszystkie szczegóły, aby być w pełni poinformowanym i mieć kontrolę nad swoimi działaniami.

Podczas gdy Stany Zjednoczone świętują swoje święto państwowe 19 czerwca 2025 r. na rynkach finansowych nastąpi zmiany harmonogramu znaczny, z zamknięcie giełdy dla określonych klas aktywów. Zapoznaj się ze szczegółowymi zmianami, od złota po indeksy giełdowe, ropę naftową i towary.

Metale szlachetne

Or Zamknięcie o 20:30.

Zamknięcie o 20:30. Srebrzysty Zamknięcie o 20:30.

olej

Brent Zamknięcie o 19:30.

Zamknięcie o 19:30. WTI Zamknięcie o 20:30.

Indeksy amerykańskie

DJI30 Zamknięcie o 19:00.

Zamknięcie o 19:00. SP500 Zamknięcie o 19:00.

Zamknięcie o 19:00. NQ100 Zamknięcie o 19:00.

Indeksy europejskie

DAX30 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.

:Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00. FTSE100 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.

:Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00. CAC40 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.

Akcje i ETF-y amerykańskie

Rynki: Zamknięte

Surowce

kawiarnia :Rynek zamknięty

:Rynek zamknięty Cacao :Rynek zamknięty

:Rynek zamknięty Coton :Rynek zamknięty

:Rynek zamknięty Sucre :Rynek zamknięty

:Rynek zamknięty Sok pomarańczowy :Rynek zamknięty

Handel Forex i Kryptowalutami

W przeciwieństwie do innych aktywów, na rynku Forex i kryptowalut nie ma żadnych zmian w godzinach handlu w to święto. Godziny handlu pozostają bez zmian, co pozwala inwestorom na kontynuowanie działalności bez zakłóceń.

Aby uzyskać więcej informacji o konkretnych godzinach handlu poszczególnymi aktywami, zapoznaj się z odpowiednimi platformami transakcyjnymi lub oficjalnymi ogłoszeniami swojego brokera.