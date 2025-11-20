19 czerwca, święto w USA: zmiana godzin handlu 9 głównymi aktywami

Dzisiaj jest dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, przynosząc znaczące zmiany w ciągu godziny handlu. Czy jesteś gotowy odpowiednio dostosować swoje strategie? Poznaj wszystkie szczegóły, aby być w pełni poinformowanym i mieć kontrolę nad swoimi działaniami.

Podczas gdy Stany Zjednoczone świętują swoje święto państwowe 19 czerwca 2025 r. na rynkach finansowych nastąpi zmiany harmonogramu znaczny, z zamknięcie giełdy dla określonych klas aktywów. Zapoznaj się ze szczegółowymi zmianami, od złota po indeksy giełdowe, ropę naftową i towary.

Metale szlachetne

  • Or Zamknięcie o 20:30.
  • Srebrzysty Zamknięcie o 20:30.

olej

  • Brent Zamknięcie o 19:30.
  • WTI Zamknięcie o 20:30.

Indeksy amerykańskie

  • DJI30 Zamknięcie o 19:00.
  • SP500 Zamknięcie o 19:00.
  • NQ100 Zamknięcie o 19:00.

Indeksy europejskie

  • DAX30 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.
  • FTSE100 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.
  • CAC40 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.

Akcje i ETF-y amerykańskie

  • Rynki: Zamknięte

Surowce

  • kawiarnia :Rynek zamknięty
  • Cacao :Rynek zamknięty
  • Coton :Rynek zamknięty
  • Sucre :Rynek zamknięty
  • Sok pomarańczowy :Rynek zamknięty

Handel Forex i Kryptowalutami

W przeciwieństwie do innych aktywów, na rynku Forex i kryptowalut nie ma żadnych zmian w godzinach handlu w to święto. Godziny handlu pozostają bez zmian, co pozwala inwestorom na kontynuowanie działalności bez zakłóceń.

Aby uzyskać więcej informacji o konkretnych godzinach handlu poszczególnymi aktywami, zapoznaj się z odpowiednimi platformami transakcyjnymi lub oficjalnymi ogłoszeniami swojego brokera.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

