Dzisiaj jest dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, przynosząc znaczące zmiany w ciągu godziny handlu. Czy jesteś gotowy odpowiednio dostosować swoje strategie? Poznaj wszystkie szczegóły, aby być w pełni poinformowanym i mieć kontrolę nad swoimi działaniami.
Podczas gdy Stany Zjednoczone świętują swoje święto państwowe 19 czerwca 2025 r. na rynkach finansowych nastąpi zmiany harmonogramu znaczny, z zamknięcie giełdy dla określonych klas aktywów. Zapoznaj się ze szczegółowymi zmianami, od złota po indeksy giełdowe, ropę naftową i towary.
Metale szlachetne
- Or Zamknięcie o 20:30.
- Srebrzysty Zamknięcie o 20:30.
olej
- Brent Zamknięcie o 19:30.
- WTI Zamknięcie o 20:30.
Indeksy amerykańskie
- DJI30 Zamknięcie o 19:00.
- SP500 Zamknięcie o 19:00.
- NQ100 Zamknięcie o 19:00.
Indeksy europejskie
- DAX30 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.
- FTSE100 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.
- CAC40 :Wczesne zamknięcie o godzinie 22:00.
Akcje i ETF-y amerykańskie
- Rynki: Zamknięte
Surowce
- kawiarnia :Rynek zamknięty
- Cacao :Rynek zamknięty
- Coton :Rynek zamknięty
- Sucre :Rynek zamknięty
- Sok pomarańczowy :Rynek zamknięty
Handel Forex i Kryptowalutami
W przeciwieństwie do innych aktywów, na rynku Forex i kryptowalut nie ma żadnych zmian w godzinach handlu w to święto. Godziny handlu pozostają bez zmian, co pozwala inwestorom na kontynuowanie działalności bez zakłóceń.
Aby uzyskać więcej informacji o konkretnych godzinach handlu poszczególnymi aktywami, zapoznaj się z odpowiednimi platformami transakcyjnymi lub oficjalnymi ogłoszeniami swojego brokera.