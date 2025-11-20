We wtorek, 11 czerwca, na rynkach zapanuje cisza przed burzą. Dziś nie ma w programie żadnych ważnych ogłoszeń, co da nam ostatni powiew świeżości przed jutrzejszymi, wyczekiwanymi decyzjami amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie polityki pieniężnej.

Kalendarz ekonomiczny na 11 czerwca 2025 r.

03:30: Wskaźnik zaufania biznesowego NAB – Australia – Wysoki – -3 ( Oczekiwana: 0 )

( Oczekiwana: 0 ) 08:00: Zmiana liczby wnioskodawców – Wielka Brytania – Wysoka – 50.4 tysięcy (Oczekiwana liczba: 10.2 tys.)

(Oczekiwana liczba: 10.2 tys.) 08:00: Zmiana pracy – Wielka Brytania – Średni – -140K (Oczekiwane: -100K)

(Oczekiwane: -100K) 08:00: Stopa bezrobocia – Wielka Brytania – Wysoka – 4.4% (Oczekiwane: 4.3%)

(Oczekiwane: 4.3%) 08:00: Średnie zarobki z uwzględnieniem premii (3 MB/rok) – Wielka Brytania – Średnia – 5.9% (Oczekiwane: 5.7%)

(Oczekiwane: 5.7%) 19:00: Aukcja banknotów 10-letnich – USA – średnia

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – Stany Zjednoczone – Średnia

Przegląd danych wtórnych

Nie należy jednak całkowicie ignorować kilku mniej istotnych wskaźników ekonomicznych opublikowanych dziś. Dane dotyczące zatrudnienia w Wielkiej Brytanii będą uważnie obserwowane, choć raczej nie przyniosą większych niespodzianek. Analitycy spodziewają się, że stopa bezrobocia wyniesie 4,3% i roczny wzrost płac 5,7%.

Na rynku walutowym dolar australijski może podlegać pewnym wahaniom po opublikowaniu indeksu zaufania przedsiębiorstw NAB. W USA wieczorną rozrywkę zapewnią cotygodniowa aukcja 10-letnich obligacji skarbowych API oraz zapasy ropy naftowej.

Ogólnie rzecz biorąc, jest mało prawdopodobne, aby te zapowiedzi wpłynęły niekorzystnie na nastrój inwestorów, którzy wpatrzeni są w jutrzejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej. Uczestnicy rynku liczą na jasne wskazówki dotyczące kierunku stóp procentowych i ewolucji polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach.

Regularnie konsultuj się z kalendarz ekonomiczny okazuje się niezbędna do przewidywania ruchów rynkowych i odpowiedniego dostosowywania strategii inwestycyjnych.

Ofiara ciągłej presji inflacyjnej może zmusić amerykański bank centralny do dalszego zaostrzenia swojej polityki, aby przywrócić kontrolę nad cenami. Dalsza podwyżka stóp procentowych może nasilić obawy przed twardym lądowaniem gospodarki. Należy zatem spodziewać się silnych turbulencji na rynkach akcji i obligacji po środowych ogłoszeniach.