EduBourse » Wiadomości EduBourse » Intensywny dzień dla inwestorów: dane o zatrudnieniu w USA i Europie w menu

Piątek, 7 czerwca, zapowiada się bogaty w publikacje ważnych danych ekonomicznych. Zostaną opublikowane długo oczekiwane dane dotyczące zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych i Europie, mogące wpłynąć na zmienność rynku.

Inwestorzy będą uważnie analizować te statystyki, ponieważ będą chcieli przewidzieć nadchodzące decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Mają duże oczekiwania co do poziomu bezrobocia, tworzenia miejsc pracy i wzrostu płac po obu stronach Atlantyku.

Kalendarz ekonomiczny na 7 czerwca 2025 r.

05:00: Import (roczny) – Chiny – średnia – 1.8% (Oczekiwane: 4.2%)

(Oczekiwane: 4.2%) 05:00: Eksport (roczny) – Chiny – średnia – 7.6% (Oczekiwane: 6%)

(Oczekiwane: 6%) 05:00: Bilans handlowy – Chiny – Wysoki – $ 82.62B (Oczekiwane: 73 mld USD)

(Oczekiwane: 73 mld USD) 08:00: Indeks cen domów w Halifax (roczny) – Wielka Brytania – średnia – 1.5% (Oczekiwane: 1.2%)

(Oczekiwane: 1.2%) 08:00: Indeks cen domów w Halifax (miesięczny) – Wielka Brytania – średnia – -0.1% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Strefa euro – średnia – -0.1% (Oczekiwane: 0.3%)

(Oczekiwane: 0.3%) 08:00: Bilans handlowy – Strefa euro – Wysoki – 22.1 mld € (Oczekiwane: 22.6 mld euro)

(Oczekiwane: 22.6 mld euro) 08:00: Eksport (miesięczny) – Strefa euro – średnia – 1.6% (Oczekiwane: 1.1%)

(Oczekiwane: 1.1%) 08:45: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: -5.4 mld euro

09:00: Przemówienie Nagela z EBC – Strefa euro – Medium

11:00: Tempo wzrostu PKB kwartalnie 3 Wschód – strefa euro – wysokie – oczekiwane: 0.3%

11:00: Tempo wzrostu PKB (roczne) 3. Wschód – Strefa euro – Wysokie – Oczekiwane: 0.4%

14:30: Stopa bezrobocia – Kanada – wysoka – oczekiwana: 6.2%

14:30: Wskaźnik uczestnictwa – Kanada – wysoki – oczekiwany: 65.4%

14:30: Zmiana pracy – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 22.5 tys.

14:30: Płatności pozarolnicze – Stany Zjednoczone – Wysokie – Oczekiwane: 185 tys.

14:30: Stopa bezrobocia – Stany Zjednoczone – Wysoka – Oczekiwana: 3.9%

14:30: Średnia stawka godzinowa (roczna) – Stany Zjednoczone – średnia – oczekiwana: 3.9%

14:30: Frekwencja – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 62.7%

14:30: Średnia stawka godzinowa (miesięczna) – Stany Zjednoczone – wysoka – oczekiwana: 0.3%

16:15: Przemówienie prezes EBC Lagarde – strefa euro – wysokie

18:00: Przemówienie Lisy Cook z Fed – Stany Zjednoczone – Medium

Piątek o dużym znaczeniu dla rynków finansowych

W Stanach Zjednoczonych szczególną uwagę będzie się zwracać na miesięczny raport dotyczący zatrudnienia poza rolnictwem, który jest prawdziwym barometrem kondycji rynku pracy. Analitycy liczą na Utworzono 185 000 miejsc pracy i stabilna stopa bezrobocia na poziomie 3,9%. Jakiekolwiek zaskoczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, może wywołać zamieszanie na rynkach finansowych.

W Europie dużą uwagę będzie również zwracać PKB strefy euro za pierwszy kwartał 2025 r. Nieznacznie dodatni wzrost 0,3% Ekonomiści spodziewają się, że w tym kwartale nastąpi spadek.

Jednak utrzymujące się wyzwania inflacyjne mogą skłonić banki centralne do utrzymania stanowczego tonu. Inwestorzy będą więc uważnie śledzić wszelkie oświadczenia szefów instytucji monetarnych, śledząc kalendarz ekonomiczny.

W obliczu tych poważnych wyzwań zbliża się dzień wysokiego ryzyka dla portfeli inwestycyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat tych kluczowych publikacji!