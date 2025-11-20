Intensywny dzień dla inwestorów: dane o zatrudnieniu w USA i Europie w menu

Piątek, 7 czerwca, zapowiada się bogaty w publikacje ważnych danych ekonomicznych. Zostaną opublikowane długo oczekiwane dane dotyczące zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych i Europie, mogące wpłynąć na zmienność rynku.

Inwestorzy będą uważnie analizować te statystyki, ponieważ będą chcieli przewidzieć nadchodzące decyzje w sprawie polityki pieniężnej. Mają duże oczekiwania co do poziomu bezrobocia, tworzenia miejsc pracy i wzrostu płac po obu stronach Atlantyku.

Kalendarz ekonomiczny na 7 czerwca 2025 r.

  • 05:00: Import (roczny) – Chiny – średnia – 1.8% (Oczekiwane: 4.2%)
  • 05:00: Eksport (roczny) – Chiny – średnia – 7.6% (Oczekiwane: 6%)
  • 05:00: Bilans handlowy – Chiny – Wysoki – $ 82.62B (Oczekiwane: 73 mld USD)
  • 08:00: Indeks cen domów w Halifax (roczny) – Wielka Brytania – średnia – 1.5% (Oczekiwane: 1.2%)
  • 08:00: Indeks cen domów w Halifax (miesięczny) – Wielka Brytania – średnia – -0.1% (Oczekiwane: 0.2%)
  • 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Strefa euro – średnia – -0.1% (Oczekiwane: 0.3%)
  • 08:00: Bilans handlowy – Strefa euro – Wysoki – 22.1 mld € (Oczekiwane: 22.6 mld euro)
  • 08:00: Eksport (miesięczny) – Strefa euro – średnia – 1.6% (Oczekiwane: 1.1%)
  • 08:45: Bilans handlowy – strefa euro – średnia – oczekiwana: -5.4 mld euro
  • 09:00: Przemówienie Nagela z EBC – Strefa euro – Medium
  • 11:00: Tempo wzrostu PKB kwartalnie 3 Wschód – strefa euro – wysokie – oczekiwane: 0.3%
  • 11:00: Tempo wzrostu PKB (roczne) 3. Wschód – Strefa euro – Wysokie – Oczekiwane: 0.4%
  • 14:30: Stopa bezrobocia – Kanada – wysoka – oczekiwana: 6.2%
  • 14:30: Wskaźnik uczestnictwa – Kanada – wysoki – oczekiwany: 65.4%
  • 14:30: Zmiana pracy – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 22.5 tys.
  • 14:30: Płatności pozarolnicze – Stany Zjednoczone – Wysokie – Oczekiwane: 185 tys.
  • 14:30: Stopa bezrobocia – Stany Zjednoczone – Wysoka – Oczekiwana: 3.9%
  • 14:30: Średnia stawka godzinowa (roczna) – Stany Zjednoczone – średnia – oczekiwana: 3.9%
  • 14:30: Frekwencja – Stany Zjednoczone – Średnia – Oczekiwana: 62.7%
  • 14:30: Średnia stawka godzinowa (miesięczna) – Stany Zjednoczone – wysoka – oczekiwana: 0.3%
  • 16:15: Przemówienie prezes EBC Lagarde – strefa euro – wysokie
  • 18:00: Przemówienie Lisy Cook z Fed – Stany Zjednoczone – Medium

Piątek o dużym znaczeniu dla rynków finansowych

W Stanach Zjednoczonych szczególną uwagę będzie się zwracać na miesięczny raport dotyczący zatrudnienia poza rolnictwem, który jest prawdziwym barometrem kondycji rynku pracy. Analitycy liczą na Utworzono 185 000 miejsc pracy i stabilna stopa bezrobocia na poziomie 3,9%. Jakiekolwiek zaskoczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, może wywołać zamieszanie na rynkach finansowych.

W Europie dużą uwagę będzie również zwracać PKB strefy euro za pierwszy kwartał 2025 r. Nieznacznie dodatni wzrost 0,3% Ekonomiści spodziewają się, że w tym kwartale nastąpi spadek.

Jednak utrzymujące się wyzwania inflacyjne mogą skłonić banki centralne do utrzymania stanowczego tonu. Inwestorzy będą więc uważnie śledzić wszelkie oświadczenia szefów instytucji monetarnych, śledząc kalendarz ekonomiczny.

W obliczu tych poważnych wyzwań zbliża się dzień wysokiego ryzyka dla portfeli inwestycyjnych. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat tych kluczowych publikacji!



 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

