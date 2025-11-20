Uwaga inwestorzy! Zapowiada się dzień pełen ważnych ogłoszeń ekonomicznych. Od inflacji w strefie euro po zapasy ropy naftowej w USA, wskaźniki australijskie i japońskie – rynki światowe będą wypatrywać wszystkich danych, które zostaną opublikowane w najbliższą środę.

Kalendarz ekonomiczny na 29 maja 2025 r.

03:00: ANZ Business Confidence – Nowa Zelandia – Średni – 11.2 ( Oczekiwana: 15 )

( Oczekiwana: 15 ) 03:30: Przemówienie BOJ Adachi – Japonia – Medium

03:30: Wykonano prace budowlane QoQ – Australia – Średni – -2.9% (Oczekiwane: 0.5%)

(Oczekiwane: 0.5%) 03:30: Miesięczny wskaźnik CPI – Australia – Wysoki – 3.6% (Oczekiwane: 3.4%)

(Oczekiwane: 3.4%) 07:00 rano: Zaufanie konsumentów – Japonia – Wysokie – 36.2 ( Oczekiwana: 38.9 )

( Oczekiwana: 38.9 ) 08:00 rano: Wskaźnik zaufania konsumentów Gfk – strefa euro – wysoki – -20.9 (Oczekiwana: -22.5)

(Oczekiwana: -22.5) 08:45: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 91

10:00 rano: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwana: 88.1

10:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 96

14:00: MoM Prel Inflation Rate – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: 0.2%

14:00: Wskaźnik inflacji wstępnej (roczny) – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 2.4%

19:45: Przemówienie Williamsa z Fed – USA – Medium

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

Liczby, które wpłyną na rynki 29 maja

Inwestorzy będą uważnie śledzić wstępny wskaźnik inflacji dla strefy euro, który według prognoz wyniesie 2,4%. Nieoczekiwane przyspieszenie inflacji mogłoby ożywić spekulacje na temat zacieśnienia polityki pieniężnej przez EBC, co miałoby wpływ na rynki akcji i obligacji.

W Stanach Zjednoczonych publikacja zapasów ropy naftowej przez API będzie decydować o trendzie cen baryłek ropy i zapasów ropy. Uczestnicy rynku liczą na odbicie po niespodziewanym spadku z ubiegłego tygodnia.

W Australii spowolnienie aktywności budowlanej może ciążyć dolarowi australijskiemu, podczas gdy wyższa niż oczekiwano inflacja wzmocni oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez RBA.

W Japonii i Niemczech inwestorzy będą uważnie analizować wskaźniki zaufania konsumentów, aby ocenić kondycję krajowej konsumpcji.