Kluczowy dzień: inwestorzy badają kluczowe wskaźniki w tę środę

Uwaga inwestorzy! Zapowiada się dzień pełen ważnych ogłoszeń ekonomicznych. Od inflacji w strefie euro po zapasy ropy naftowej w USA, wskaźniki australijskie i japońskie – rynki światowe będą wypatrywać wszystkich danych, które zostaną opublikowane w najbliższą środę.

Kalendarz ekonomiczny na 29 maja 2025 r.

  • 03:00: ANZ Business Confidence – Nowa Zelandia – Średni – 11.2 ( Oczekiwana: 15 )
  • 03:30: Przemówienie BOJ Adachi – Japonia – Medium
  • 03:30: Wykonano prace budowlane QoQ – Australia – Średni – -2.9% (Oczekiwane: 0.5%)
  • 03:30: Miesięczny wskaźnik CPI – Australia – Wysoki – 3.6% (Oczekiwane: 3.4%)
  • 07:00 rano: Zaufanie konsumentów – Japonia – Wysokie – 36.2 ( Oczekiwana: 38.9 )
  • 08:00 rano: Wskaźnik zaufania konsumentów Gfk – strefa euro – wysoki – -20.9 (Oczekiwana: -22.5)
  • 08:45: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 91
  • 10:00 rano: Zaufanie biznesowe – strefa euro – średnia – oczekiwana: 88.1
  • 10:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 96
  • 14:00: MoM Prel Inflation Rate – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: 0.2%
  • 14:00: Wskaźnik inflacji wstępnej (roczny) – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 2.4%
  • 19:45: Przemówienie Williamsa z Fed – USA – Medium
  • 22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

Liczby, które wpłyną na rynki 29 maja

Inwestorzy będą uważnie śledzić wstępny wskaźnik inflacji dla strefy euro, który według prognoz wyniesie 2,4%. Nieoczekiwane przyspieszenie inflacji mogłoby ożywić spekulacje na temat zacieśnienia polityki pieniężnej przez EBC, co miałoby wpływ na rynki akcji i obligacji.

W Stanach Zjednoczonych publikacja zapasów ropy naftowej przez API będzie decydować o trendzie cen baryłek ropy i zapasów ropy. Uczestnicy rynku liczą na odbicie po niespodziewanym spadku z ubiegłego tygodnia.

W Australii spowolnienie aktywności budowlanej może ciążyć dolarowi australijskiemu, podczas gdy wyższa niż oczekiwano inflacja wzmocni oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez RBA.

W Japonii i Niemczech inwestorzy będą uważnie analizować wskaźniki zaufania konsumentów, aby ocenić kondycję krajowej konsumpcji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego.

 

