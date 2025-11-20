EduBourse » Wiadomości EduBourse » Kluczowy dzień dla gospodarki europejskiej: EBC i inflacja w centrum uwagi

Inwestorzy wstrzymują oddech we wtorek, 2 lipca, ponieważ seria ważnych komunikatów ekonomicznych szykuje się, aby wstrząsnąć rynkami finansowymi. W świetle oświadczeń Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i danych dotyczących inflacji, dzień ten zapowiada się decydująco dla gospodarczej przyszłości strefy euro.

Kalendarz ekonomiczny na 2 lipca 2025 r.

02:00 rano: Forum EBC na temat bankowości centralnej – strefa euro – średnie

03:30: Protokół RBA – Australia – Wysoki

09:00 AM: Zmiana stopy bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: -50.9 tys.

09:30: Przemówienie Guindosa z EBC – Strefa euro – Medium

10:00 rano: Stopa bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: 6.9%

11:00: Stopa bezrobocia – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 6.4%

11:00 AM: Błyskawiczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 0.2%

11:00 AM: Błyskawiczna bazowa stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.8%

11:00 AM: Błyskawiczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.5%

11:00: Wstępny wskaźnik CPI – strefa euro – Maksimum – Oczekiwane: 126.6

12:30: Przemówienie EBC Schnabel – Strefa euro – Medium

15:30: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium

15:30: Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki

15:30: Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego – Kanada – Średnia – Oczekiwana: 50.2

16:00: Oferty pracy JOLTS – USA – Wysokie – Oczekiwane: 7.9 mln

16:10: Wskaźnik optymizmu ekonomicznego RCM/TIPP – USA – Średnia – Oczekiwana: 41.2

22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia

EBC mierzy się ze swoimi obowiązkami: czy to punkt zwrotny w polityce pieniężnej?

O godzinie 02:00 nad ranem ton na cały dzień nada Forum Bankowości Centralnej EBC. Zgodnie z ckalendarz ekonomicznyinwestorzy będą uważnie analizować oświadczenia wysokich rangą urzędników, licząc na wykrycie wskazówek dotyczących przyszłego kierunku europejskiej polityki pieniężnej. Na instytucję wywierana jest coraz większa presja, niektórzy oskarżają ją o zbyt wolne działanie w obliczu utrzymującej się inflacji.

Później tego samego dnia przemówienia Luisa de Guindosa (godz. 09:30), Isabel Schnabel (godz. 12:30) i Christine Lagarde (godz. 15:30) dadzą EBC okazję do uspokojenia – lub zaniepokojenia – rynków. W obliczu trudności ze spadkiem inflacji interwencje te mogą stać się impulsem do nowej dynamiki na rynkach finansowych.

Inflacja i bezrobocie: kluczowe wskaźniki, które wstrząsają rynkami

O godzinie 11:00 w centrum uwagi znajdzie się inflacja, po opublikowaniu danych dla strefy euro. Analitycy spodziewają się rocznego tempa wzrostu 2,5%, nieznacznie w dół w porównaniu do poprzedniego miesiąca (2,6%). Gdyby te dane okazały się pozytywnie zaskakujące, EBC mógłby znaleźć się w trudnej sytuacji i zostać zmuszony do rozważenia kolejnego zacieśnienia polityki pieniężnej, ryzykując jednak spowolnieniem wzrostu gospodarczego.

O godzinie 10:00 zostanie również opublikowana stopa bezrobocia, kolejny kluczowy wskaźnik. O godzinie XNUMX:XNUMX zostanie przeprowadzona konserwacja. 6,9% jest przewidywalna, ale jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje EBC.

W tej napiętej sytuacji inwestorzy wahają się między nadzieją na stabilizację gospodarczą a obawą przed zacieśnieniem polityki pieniężnej. Rynki akcji i obligacji mogą wykazywać zwiększoną zmienność w zależności od komunikatów.

Po drugiej stronie Atlantyku, przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella o godz. 15:30. doda międzynarodowy wymiar temu pracowitemu dniowi. Inwestorzy będą szczególnie wyczuleni na wszelkie oznaki rozbieżności między polityką pieniężną USA i Europy.

Podsumowując, 2 lipca zapowiada się jako przełomowy moment dla gospodarki europejskiej. Pomiędzy nadziejami i obawami rynki przygotowują się na decydujące momenty, które mogą zdeterminować trendy gospodarcze w nadchodzących miesiącach.