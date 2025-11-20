Inwestorzy wstrzymują oddech we wtorek, 2 lipca, ponieważ seria ważnych komunikatów ekonomicznych szykuje się, aby wstrząsnąć rynkami finansowymi. W świetle oświadczeń Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i danych dotyczących inflacji, dzień ten zapowiada się decydująco dla gospodarczej przyszłości strefy euro.
Kalendarz ekonomiczny na 2 lipca 2025 r.
- 02:00 rano: Forum EBC na temat bankowości centralnej – strefa euro – średnie
- 03:30: Protokół RBA – Australia – Wysoki
- 09:00 AM: Zmiana stopy bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: -50.9 tys.
- 09:30: Przemówienie Guindosa z EBC – Strefa euro – Medium
- 10:00 rano: Stopa bezrobocia – strefa euro – średnia – oczekiwana: 6.9%
- 11:00: Stopa bezrobocia – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 6.4%
- 11:00 AM: Błyskawiczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 0.2%
- 11:00 AM: Błyskawiczna bazowa stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.8%
- 11:00 AM: Błyskawiczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 2.5%
- 11:00: Wstępny wskaźnik CPI – strefa euro – Maksimum – Oczekiwane: 126.6
- 12:30: Przemówienie EBC Schnabel – Strefa euro – Medium
- 15:30: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium
- 15:30: Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki
- 15:30: Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego – Kanada – Średnia – Oczekiwana: 50.2
- 16:00: Oferty pracy JOLTS – USA – Wysokie – Oczekiwane: 7.9 mln
- 16:10: Wskaźnik optymizmu ekonomicznego RCM/TIPP – USA – Średnia – Oczekiwana: 41.2
- 22:30: Zmiana zapasów ropy naftowej API – USA – średnia
EBC mierzy się ze swoimi obowiązkami: czy to punkt zwrotny w polityce pieniężnej?
O godzinie 02:00 nad ranem ton na cały dzień nada Forum Bankowości Centralnej EBC. Zgodnie z ckalendarz ekonomicznyinwestorzy będą uważnie analizować oświadczenia wysokich rangą urzędników, licząc na wykrycie wskazówek dotyczących przyszłego kierunku europejskiej polityki pieniężnej. Na instytucję wywierana jest coraz większa presja, niektórzy oskarżają ją o zbyt wolne działanie w obliczu utrzymującej się inflacji.
Później tego samego dnia przemówienia Luisa de Guindosa (godz. 09:30), Isabel Schnabel (godz. 12:30) i Christine Lagarde (godz. 15:30) dadzą EBC okazję do uspokojenia – lub zaniepokojenia – rynków. W obliczu trudności ze spadkiem inflacji interwencje te mogą stać się impulsem do nowej dynamiki na rynkach finansowych.
Inflacja i bezrobocie: kluczowe wskaźniki, które wstrząsają rynkami
O godzinie 11:00 w centrum uwagi znajdzie się inflacja, po opublikowaniu danych dla strefy euro. Analitycy spodziewają się rocznego tempa wzrostu 2,5%, nieznacznie w dół w porównaniu do poprzedniego miesiąca (2,6%). Gdyby te dane okazały się pozytywnie zaskakujące, EBC mógłby znaleźć się w trudnej sytuacji i zostać zmuszony do rozważenia kolejnego zacieśnienia polityki pieniężnej, ryzykując jednak spowolnieniem wzrostu gospodarczego.
O godzinie 10:00 zostanie również opublikowana stopa bezrobocia, kolejny kluczowy wskaźnik. O godzinie XNUMX:XNUMX zostanie przeprowadzona konserwacja. 6,9% jest przewidywalna, ale jakiekolwiek zmiany mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje EBC.
W tej napiętej sytuacji inwestorzy wahają się między nadzieją na stabilizację gospodarczą a obawą przed zacieśnieniem polityki pieniężnej. Rynki akcji i obligacji mogą wykazywać zwiększoną zmienność w zależności od komunikatów.
Po drugiej stronie Atlantyku, przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella o godz. 15:30. doda międzynarodowy wymiar temu pracowitemu dniowi. Inwestorzy będą szczególnie wyczuleni na wszelkie oznaki rozbieżności między polityką pieniężną USA i Europy.
Podsumowując, 2 lipca zapowiada się jako przełomowy moment dla gospodarki europejskiej. Pomiędzy nadziejami i obawami rynki przygotowują się na decydujące momenty, które mogą zdeterminować trendy gospodarcze w nadchodzących miesiącach.