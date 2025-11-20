Ten czwartek, 11 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowych rynków finansowych. Dzień zostanie uświetniony publikacją szeregu ważnych wskaźników ekonomicznych i oświadczeń bankierów centralnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłego kierunku polityki pieniężnej i kondycji całej gospodarki.

Kalendarz ekonomiczny na 11 lipca 2025 r.

01:30: Przemówienie Lisy Cook z Fed – USA – Medium

01:50: Zamówienia na maszyny (roczne) – Japonia – Średnie – 10.8% (Oczekiwane: 7.2%)

(Oczekiwane: 7.2%) 01:50: Zamówienia na maszyny (miesięcznie) – Japonia – Średnie – -3.2% (Oczekiwane: 0.8%)

(Oczekiwane: 0.8%) 08:00: Bilans handlowy towarów poza USA – Wielka Brytania – Średnia – -6.86 mld funtów (Oczekiwane: -5.1 mld funtów)

(Oczekiwane: -5.1 mld funtów) 08:00: Bilans handlowy towarów – Wielka Brytania – Średnia – -17.92 mld funtów (Oczekiwane: -16.1 mld funtów)

(Oczekiwane: -16.1 mld funtów) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Wielka Brytania – średnia – 0.4% (Oczekiwane: 0.4%)

(Oczekiwane: 0.4%) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Wielka Brytania – Średnia – 0.2% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:00: Miesięczny PKB – Wielka Brytania – Wysoki – 0.4% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:00: 3-miesięczny średni PKB – Wielka Brytania – Średnia – 0.9% (Oczekiwane: 0.7%)

(Oczekiwane: 0.7%) 08:00: PKB rok do roku – Wielka Brytania – Wysoki – 1.4% (Oczekiwane: 1.2%)

(Oczekiwane: 1.2%) 08:00: Ostateczna stopa inflacji (roczna) – strefa euro – średnia – 2.2% (Oczekiwane: 2.2%)

(Oczekiwane: 2.2%) 08:00: Ostateczna stopa inflacji (miesięczna) – strefa euro – średnia – 0.1% (Oczekiwane: 0.1%)

(Oczekiwane: 0.1%) 08:00 rano: CPI – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 119.7

10:00: Nowe pożyczki juanowe – Chiny – Średnie – Oczekiwane: 2200 mld CNY

11:00: Raport IEA dotyczący rynku ropy naftowej – strefa euro – średni

14:30: Bazowa stopa inflacji (miesięczna) – USA – Wysoka – Oczekiwana: 0.2%

14:30: Bazowa stopa inflacji (roczna) – USA – Wysoka – Oczekiwana: 3.4%

14:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 3.1%

14:30: IPC – USA – Wysoki – Oczekiwany: 314.63

14:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – USA – Wysoki – Oczekiwany: 0.1%

14:30: Wskaźnik bazowy CPI – USA – Średnia – Oczekiwana: 313.3

14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 236 tys.

17:30 rano: Przemówienie Fed Bostica – USA – Medium

19:00: Aukcja obligacji 30-letnich – USA – Średni

20:00: Miesięczne zestawienie budżetu – USA – Średnia – Oczekiwana: -83 mld USD

Amerykańska inflacja w centrum uwagi

Uwaga inwestorów będzie zwrócona zwłaszcza na dane dotyczące inflacji w USA, spodziewane o 14:30. (czas paryski). Analitycy spodziewają się, że roczna stopa inflacji nieznacznie spadnie do 3,1%przeciwko 3,3% poprzedni miesiąc. Oczekuje się jednak, że inflacja bazowa pozostanie na poziomie 3,4% ponad rok.

Dane te będą uważnie analizowane przez amerykańską Rezerwę Federalną, która stara się przywrócić inflację do docelowego poziomu 2%. Niespodziewane ujemne wyniki mogą podsycić nadzieje na poluzowanie polityki pieniężnej, natomiast lepsze od oczekiwanych wyniki mogą ożywić obawy przed dalszym zacieśnianiem.

Czy jesteś gotowy, aby poruszać się po tych niespokojnych wodach gospodarki? TO kalendarz ekonomiczny jest gęsta, a rynki wstrzymują oddech, oscylując między nadzieją a obawą. Kto wyjdzie zwycięsko z tego decydującego dnia: optymiści czy ostrożni?

Globalna Perspektywa Gospodarcza

Oprócz Stanów Zjednoczonych, w innych dużych gospodarkach spodziewane są pewne kluczowe wskaźniki. W Japonii zostaną opublikowane zamówienia na maszyny, które są barometrem inwestycji biznesowych. W Wielkiej Brytanii szereg statystyk, obejmujących miesięczne dane o PKB i produkcji przemysłowej, pozwoli poznać puls brytyjskiej gospodarki. W strefie euro ostateczne dane dotyczące inflacji za czerwiec pomogą doprecyzować postrzeganie presji inflacyjnej.

Dane te nawiązują do globalnego spowolnienia gospodarczego i utrzymujących się napięć geopolitycznych. Inwestorzy rozpaczliwie poszukują oznak odporności lub ożywienia, jednocześnie obawiając się kolejnych rozczarowań.

Nie daj się zwieść wszechobecnej niepewności! Uzbrój się w wiedzę, dzięki której przekształcisz te wyzwania w szanse. Jaką strategię przyjmiesz w obliczu tych potencjalnie przełomowych zapowiedzi?

Oczekiwania inwestorów i potencjalny wpływ na rynki

Rynki finansowe podchodzą do tego dnia z pewną nerwowością. Oczekiwania inwestorów krystalizują się wokół ewolucji inflacji w USA i jej wpływu na politykę Rezerwy Federalnej, oznak siły lub słabości danych ekonomicznych z innych mocarstw, a w szczególności komentarzy urzędników banku centralnego. Lisa Cook z Fed i Raphael Bostic, która będę mówić w ciągu dnia.

Wpływ na rynki może być znaczący. Niższa niż oczekiwano inflacja w Stanach Zjednoczonych może wpłynąć na wzrost cen akcji i osłabić dolara. Solidne dane ekonomiczne z innych części świata mogą być wsparciem dla istotnych walut i aktywów ryzykownych. Z drugiej strony, negatywne niespodzianki mogą spowodować odwrót w stronę bezpiecznych przystani.

Zmienność będzie prawdopodobnie obecna. Doświadczeni inwestorzy przygotowują się na wykorzystanie okazji, które z pewnością pojawią się wraz z publikacją informacji prasowych.

Jesteś gotowy podjąć działania czy wolisz pozostać na uboczu? Pamiętaj, że w świecie finansów informacja jest potęgą. Uzbrój się w tę wiedzę, aby pewnie przejść przez ten decydujący dzień.