Ten poniedziałek, 1 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla światowych rynków finansowych. Opublikowany zostanie szereg ważnych wskaźników ekonomicznych, które dostarczą istotnych informacji na temat ogólnej kondycji gospodarki i perspektyw na nadchodzące miesiące.

Kalendarz ekonomiczny na 1 lipca 2025 r.

01:00: Finał badania PMI dla sektora produkcyjnego Judo Bank – Australia – Średni – 47.2 ( Oczekiwana: 47.5 )

( Oczekiwana: 47.5 ) 01:50: Indeks głównych producentów Tankan – Japonia – Wysoki – 13 ( Oczekiwana: 12 )

( Oczekiwana: 12 ) 02:00 rano: Forum EBC na temat bankowości centralnej – strefa euro – średnie

02:30: Jibun Bank PMI dla sektora wytwórczego – Japonia – średnia – 50 ( Oczekiwana: 50.1 )

( Oczekiwana: 50.1 ) 03:45: Caixin PMI dla przemysłu – Chiny – Wysoki – 51.8 ( Oczekiwana: 51.2 )

( Oczekiwana: 51.2 ) 07:00 rano: Zaufanie konsumentów – Japonia – Wysokie – 36.4 ( Oczekiwana: 36.5 )

( Oczekiwana: 36.5 ) 08:00: Ceny domów w całym kraju (miesięczne) – Wielka Brytania – średnia – 0.2% (oczekiwano: 0%)

(oczekiwano: 0%) 08:00: Ceny domów w całym kraju (roczne) – Wielka Brytania – średnia – 1.5% (Oczekiwane: 1.5%)

(Oczekiwane: 1.5%) 08:30: Sprzedaż detaliczna (roczna) – Szwajcaria – średnia – 0.4% (Oczekiwane: 2.5%)

(Oczekiwane: 2.5%) 09:15: Indeks PMI dla sektora wytwórczego HCOB – strefa euro – średnia – oczekiwana: 53.5

09:45: Indeks PMI dla sektora wytwórczego HCOB – strefa euro [średnia – oczekiwano: 44.5]

09:50: Ostateczny wynik PMI dla sektora wytwórczego HCOB – Francja – Maksimum – Oczekiwane: 45.3

09:55: Ostateczny wynik PMI dla sektora wytwórczego HCOB – Niemcy – Maksimum – Oczekiwane: 43.4

10:00: Ostateczny wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego HCOB – strefa euro – średnia – oczekiwana wartość: 45.6

10:30: BoE Consumer Credit – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 1.3 mld funtów

10:30 AM: Kredyty hipoteczne – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 1.1 mld funtów

10:30 AM: Zatwierdzenia kredytów hipotecznych – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 61 tys.

10:30: S&P Global Manufacturing PMI Final – Wielka Brytania – Średnia – Oczekiwana: 51.4

14:00: Wskaźnik inflacji wstępnej (roczny) – strefa euro – wysoki – oczekiwany: 2.3%

14:00: Wskaźnik inflacji wstępnej dla matek – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.2%

15:45: Ostateczny wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego – USA – Średnia – Oczekiwana: 51.7

16:00: ISM Manufacturing PMI – USA – Wysoki – Oczekiwany: 49

16:00: ISM Zatrudnienie w sektorze wytwórczym – USA – Średnia – Oczekiwana: 51

21:00: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium

Inflacja w Europie w centrum uwagi

Uwaga inwestorów będzie zwrócona zwłaszcza na dane dotyczące inflacji w strefie euro, spodziewane o godz. 14:00. zgodnie z kalendarz ekonomiczny. Analitycy przewidują roczną stopę 2,3%, nieznacznie w dół w porównaniu do poprzedniego miesiąca (2,4%). Dane te zostaną poddane wnikliwej analizie, ponieważ mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje Europejskiego Banku Centralnego w zakresie polityki pieniężnej.

Sektor produkcyjny, będący barometrem kondycji gospodarki, również znajdzie się w centrum uwagi ze względu na publikację wskaźników PMI w kilku krajach. W Europie opublikowane zostaną ostateczne dane wskaźnika PMI dla sektora wytwórczego HCOB dla Francji (godz. 09:50), Niemiec (godz. 09:55) i strefy euro (godz. 10:00). Prognozy wskazują na dalszą recesję aktywności, a wskaźniki spodziewane są odpowiednio na poziomie 45,3, 43,4 i 45,6.

Przemówienie Christine Lagarde: Czy polityka pieniężna zmierza w kierunku punktu zwrotnego?

Dzień zakończy się długo oczekiwana interwencja Christine Lagarde, prezes EBC, o godzinie 21:00. W kontekście, w którym inflacja pozostaje poważnym problemem, ale gdzie oznaki spowolnienia gospodarczego mnożą się, komentarze pani Lagarde zostaną dokładnie przeanalizowane. Inwestorzy będą szukać wskazówek na temat przyszłego kierunku europejskiej polityki pieniężnej: czy utrzyma ona restrykcyjną politykę, czy też rozważy jej złagodzenie w obliczu ryzyk obciążających wzrost gospodarczy? To przemówienie może potencjalnie zmienić oczekiwania rynku w nadchodzących miesiącach.

Po drugiej stronie Atlantyku amerykański indeks produkcji ISM, opublikowany o godz. 16:00, powinien pozostać poniżej 50 do 49, sygnalizując lekkie skurczenie. Dane te będą szczególnie uważnie monitorowane w kontekście utrzymujących się obaw o recesję.

W Azji inwestorzy będą zwracać uwagę na chiński wskaźnik Caixin PMI dla sektora wytwórczego (03:45), oczekiwany w niewielki wzrost do 51,8oraz indeks Tankan największych japońskich producentów (01:50), spodziewane o 13.

Tego typu ogłoszenia ekonomiczne pojawiają się w atmosferze niepewności, w której banki centralne próbują znaleźć równowagę między walką z inflacją a wspieraniem wzrostu gospodarczego. Rynki, rozdarte między nadziejami na ożywienie a obawami o spowolnienie, mogą doświadczyć zwiększonej zmienności w zależności od niespodzianek, pozytywnych lub negatywnych, jakie przyniosą te dane.

W tym przełomowym okresie inwestorzy i analitycy pozostają w stanie najwyższej gotowości, gotowi dostosować swoje strategie na podstawie wskaźników, które nakreślą zarys światowej gospodarki w nadchodzących miesiącach.