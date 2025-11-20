Gospodarka światowa wstrzymuje oddech. Piątek, 5 lipca, zapowiada się jako kluczowy dzień dla rynków finansowych, gdyż seria ważnych wskaźników ekonomicznych może zmienić perspektywy na nadchodzące miesiące.

Kalendarz ekonomiczny na 5 lipca 2025 r.

08:00: Indeks cen domów w Halifax (roczny) – Wielka Brytania – średnia – 1.6% (Oczekiwane: 2.5%)

(Oczekiwane: 2.5%) 08:00: Indeks cen domów w Halifax (miesięczny) – Wielka Brytania – średnia – -0.2% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:00: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Strefa euro – średnia – -2.5% (Oczekiwane: 0.2%)

(Oczekiwane: 0.2%) 08:45: Bilans handlowy – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: -7.2 mld euro

09:00 rano: Zaufanie konsumentów – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: -35

10:00: Sprzedaż detaliczna (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.2%

11:40: Przemówienie Williamsa z Fed – USA – Medium

12:00: Zaufanie konsumentów – strefa euro – średnia – oczekiwane: 89

14:30: Stopa bezrobocia – USA – Wysoka – Oczekiwana: 4%

14:30: Płatności poza rolnictwem – USA – wysokie – oczekiwane: 190 tys.

14:30: Średnia stawka godzinowa (roczna) – USA – średnia – oczekiwana: 3.9%

14:30: Średnia stawka godzinowa (miesięczna) – USA – wysoka – oczekiwana: 0.3%

14:30: Frekwencja – USA – Średnia – Oczekiwana: 62.7%

14:30: Stopa bezrobocia – Kanada – wysoka – oczekiwana: 6.3%

14:30: Zmiana pracy – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 22.5 tys.

14:30: Frekwencja wyborcza – Kanada – Wysoka – Oczekiwana: 65.4%

16:00: Ivey PMI SA – Kanada – Wysoki – Oczekiwany: 53

19:15: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium

Amerykański rynek pracy w centrum uwagi

O godzinie 14:30 oczy wszystkich zwrócą się na dane dotyczące zatrudnienia w USA. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na raport o zatrudnieniu poza rolnictwem, który jest prawdziwym barometrem kondycji amerykańskiej gospodarki i najważniejszym wydarzeniem kalendarz ekonomiczny tego piątku.

Podczas gdy eksperci liczą na stworzenie 190 000 miejsc pracy w czerwcuprzeciwko 272 000 W poprzednim miesiącu pytanie, które wszyscy zadawali sobie na ustach, brzmiało: czy gospodarka amerykańska stawia opór zacieśnianiu polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną? Wynik poniżej oczekiwań mógłby być sygnałem ostrzegawczym, natomiast pozytywna niespodzianka ożywiłaby spekulacje na temat dalszych podwyżek stóp procentowych.

Ale to nie wszystko! Oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie stabilna na poziomie 4%a zmiany w poziomie wynagrodzeń również będą uważnie monitorowane. Przyspieszenie wzrostu płac poza 3,9% Oczekiwany wzrost w tempie rocznym może ożywić obawy inflacyjne i skłonić Fed do utrzymania restrykcyjnej polityki.

Nie mylcie się, te liczby mają moc wstrząśnięcia rynkami. Paradoksalnie, zbyt dynamiczna gospodarka może niepokoić inwestorów, obawiających się długotrwałego utrzymywania się wysokich stóp procentowych. Z drugiej strony oznaki słabości można interpretować jako zapowiedź recesji, powodując niepokoje na rynkach akcji.

Europa nie pozostaje w tyle

Podczas gdy Ameryka wstrzymuje oddech, Europa również daje swoje wskazówki. Od godziny 8:00 rano stan brytyjskiego rynku nieruchomości będzie widoczny na podstawie indeksu cen Halifax. Większe niż oczekiwano spowolnienie może być zwiastunem nieuchronnej korekty.

Strefa euro ze swojej strony odegra swoją rolę o godzinie 10:00, kiedy opublikowane zostaną dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Po kilku miesiącach kurczenia się, nastąpiła nieśmiała poprawa 0,2% jest taka nadzieja. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż nowe rozczarowanie może ożywić obawy dotyczące konsumpcji gospodarstw domowych w Europie, będącej podstawą wzrostu gospodarczego na Starym Kontynencie.

Na koniec nie przegapcie przemówienia Christine Lagarde, prezes EBC, zaplanowanego na godzinę 19:15. Jego słowa zostaną poddane analizie w poszukiwaniu wskazówek dotyczących przyszłej europejskiej polityki pieniężnej.

Rynki znajdują się na rozdrożu. Pomiędzy nadzieją na „miękkie lądowanie” a strachem przed recesją, liczy się każda informacja. Inwestorzy, handlowcy, ekonomiści: w ten piątek wszyscy będą czujni. Nie zapominajmy bowiem, że w tej wielkiej grze ekonomicznej stawką jest przyszłość naszych gospodarek i naszych portfeli.