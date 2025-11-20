Decydujący dzień dla rynków: najważniejsze prognozy ekonomiczne w menu na poniedziałek

Inwestorzy będą uważnie śledzić najważniejsze dane ekonomiczne, które zostaną opublikowane w poniedziałek. Mogą one wpłynąć na perspektywy głównych banków centralnych i rynki finansowe.

Zawartość strony pokaz

Kalendarz ekonomiczny na 10 czerwca 2025 r.

  • 01:50: Rachunek bieżący – Japonia – Średni – ¥ 2051B ( Oczekiwana kwota: 1737.6 mld ¥ )
  • 01:50: Ostateczny roczny wzrost PKB – Japonia – średnia – -1.8% (Oczekiwano: -1.9%)
  • 01:50: Ostateczna kwartalna stopa wzrostu PKB – Japonia – średnia – -0.5% (Oczekiwano: -0.5%)
  • 09:00 rano: Zaufanie konsumentów – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: -37
  • 10:00 rano: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.3%

Oczekiwania i wyzwania dla inwestorów

W przypadku rozczarowań dotyczących tych danych, kalendarz ekonomiczny, presja na banki centralne, aby dostosowały swoją politykę pieniężną, może wzrosnąć, co potencjalnie może zwiększyć zmienność. Z drugiej strony uspokajające dane mogą uspokoić obecne obawy.

Nie przegap poniedziałkowych ogłoszeń, które dostarczą najważniejszych informacji na temat stanu światowej gospodarki i wskażą kierunek nadchodzących decyzji bankierów centralnych.

Ogłoszenia, których nie można przegapić

O 01:50 w nocy Japonia opublikuje dane dotyczące rachunku bieżącego, ostatecznego rocznego wzrostu PKB i kwartalnego tempa wzrostu PKB. Oczekiwania są odpowiednio 1737,6 miliarda jenów, -1,9% i -0,5%.

O godzinie 09:00 rano w Szwajcarii zostanie opublikowany indeks zaufania konsumentów, którego wartość analitycy prognozują na poziomie -38,1.

Na koniec o godzinie 10:00 dokładnie przeanalizujemy dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro za ostatni miesiąc, przy czym średnia prognoza wyniesie + 0,3%.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse