Inwestorzy będą uważnie śledzić najważniejsze dane ekonomiczne, które zostaną opublikowane w poniedziałek. Mogą one wpłynąć na perspektywy głównych banków centralnych i rynki finansowe.

Kalendarz ekonomiczny na 10 czerwca 2025 r.

01:50: Rachunek bieżący – Japonia – Średni – ¥ 2051B ( Oczekiwana kwota: 1737.6 mld ¥ )

( Oczekiwana kwota: 1737.6 mld ¥ ) 01:50: Ostateczny roczny wzrost PKB – Japonia – średnia – -1.8% (Oczekiwano: -1.9%)

(Oczekiwano: -1.9%) 01:50: Ostateczna kwartalna stopa wzrostu PKB – Japonia – średnia – -0.5% (Oczekiwano: -0.5%)

(Oczekiwano: -0.5%) 09:00 rano: Zaufanie konsumentów – Szwajcaria – Średnia – Oczekiwana: -37

10:00 rano: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – strefa euro – średnia – oczekiwana: 0.3%

Oczekiwania i wyzwania dla inwestorów

W przypadku rozczarowań dotyczących tych danych, kalendarz ekonomiczny, presja na banki centralne, aby dostosowały swoją politykę pieniężną, może wzrosnąć, co potencjalnie może zwiększyć zmienność. Z drugiej strony uspokajające dane mogą uspokoić obecne obawy.

Nie przegap poniedziałkowych ogłoszeń, które dostarczą najważniejszych informacji na temat stanu światowej gospodarki i wskażą kierunek nadchodzących decyzji bankierów centralnych.

Ogłoszenia, których nie można przegapić

O 01:50 w nocy Japonia opublikuje dane dotyczące rachunku bieżącego, ostatecznego rocznego wzrostu PKB i kwartalnego tempa wzrostu PKB. Oczekiwania są odpowiednio 1737,6 miliarda jenów, -1,9% i -0,5%.

O godzinie 09:00 rano w Szwajcarii zostanie opublikowany indeks zaufania konsumentów, którego wartość analitycy prognozują na poziomie -38,1.

Na koniec o godzinie 10:00 dokładnie przeanalizujemy dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro za ostatni miesiąc, przy czym średnia prognoza wyniesie + 0,3%.