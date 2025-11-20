Uwaga inwestorów kieruje się w stronę dnia bogatego w ogłoszenia ekonomiczne w najbliższą środę, 10 lipca. Od kluczowych danych o inflacji w Chinach po oczekiwane wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a ​​Powella, rynki czekają szalone wydarzenia.

Kalendarz ekonomiczny na 10 lipca 2025 r.

03:30: Wskaźnik inflacji (miesięczny) – Chiny – Średnia – -0.2% (Oczekiwano: -0.1%)

(Oczekiwano: -0.1%) 03:30: PPI (roczny) – Chiny – średni – -0.8% (Oczekiwano: -0.8%)

(Oczekiwano: -0.8%) 03:30: Wskaźnik inflacji (roczny) – Chiny – wysoki – 0.2% (Oczekiwane: 0.4%)

(Oczekiwane: 0.4%) 04:00: Decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych – Nowa Zelandia – wysoka – 5.5% (Oczekiwane: 5.5%)

(Oczekiwane: 5.5%) 07:30 rano: Przemówienie Simona z RBA – Australia – Medium

10:00 rano: Produkcja przemysłowa (miesięczna) – Strefa euro – Średnia – Oczekiwana: 0.1%

15:30: Przemówienie BoE Pill – Wielka Brytania – Medium

16:00: Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej USA Powella – Wysoki

16:30: Zmiana zapasów benzyny EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -1.9 mln

16:30: Zmiana zapasów ropy naftowej EIA – USA – Średnia – Oczekiwana: -0.25M

19:00: Aukcja 10-letnich obligacji skarbowych – USA – Średnia

20:30: Przemówienie Fed Bowman – USA – Medium

20:30: Przemówienie Fed Goolsbee – USA – Medium

Zaskoczenie inflacją w Chinach

Od wczesnych godzin porannych, kalendarz ekonomiczny zwrócił uwagę na dane dotyczące inflacji w Chinach. Wbrew wszelkim oczekiwaniom wskaźnik cen konsumpcyjnych wykazał wzrost w ujęciu rocznym o 0,2%, nieco poniżej prognoz 0,4%. Dane te budzą obawy o kondycję gospodarki azjatyckiego giganta, wskazując na ciągłe wyzwania, przed którymi stoi.

Przemówienie Powella, kluczowy moment dnia

Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie bez wątpienia przemówienie Jerome'a ​​Powella o godzinie 16:00. Inwestorzy śledzą każde słowo prezesa Rezerwy Federalnej, licząc na to, że uda im się wyciągnąć wskazówki na temat przyszłej polityki pieniężnej USA. W obliczu globalnej niepewności gospodarczej jego słowa mogą wpłynąć na kierunek zmian na rynkach w nadchodzących dniach.

Rynki ropy naftowej również znajdą się w centrum uwagi w związku z publikacją danych o zapasach amerykańskiej ropy naftowej i benzyny. Po znacznym spadku w ubiegłym tygodniu analitycy spodziewają się tym razem bardziej umiarkowanego spadku.

W Europie produkcja przemysłowa w strefie euro będzie poddawana ścisłej kontroli. Prognozy przewidują niewielki wzrost 0,1% w miesięcznych wahaniach; jeśli ta liczba się potwierdzi, może tchnąć powiew optymizmu w Stary Kontynent.

Podsumowując, dzień ten zapowiada się decydująco dla światowych rynków finansowych. Obawy związane z inflacją w Chinach i niecierpliwe oczekiwanie na wypowiedzi Powella sprawią, że inwestorzy będą musieli poruszać się po wzburzonych wodach. Należy zachować ostrożność, ale i najodważniejszym nie zabraknie okazji.