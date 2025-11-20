Dziś, 27 maja, rynki finansowe w USA i Wielkiej Brytanii są zamknięte z powodu dwóch ważnych świąt. W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Pamięci, dzień poświęcony pamięci wszystkich amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli na polu walki. W Wielkiej Brytanii jest to święto wiosny. To podwójne święto prowadzi do zamknięcia rynków akcji i funduszy ETF, co ma wpływ na szereg indeksów i towarów.

Zamknięte rynki: akcje, ETF-y i towary

Z powodu święta na rynkach, w najbliższy poniedziałek zamknięte będzie kilka ważnych centrów finansowych. Inwestorzy powinni pamiętać, że Giełdy papierów wartościowych w USA i Wielkiej Brytanii oraz fundusze ETF nie będą dostępne. Główne indeksy, których to dotyczy to:

FTSE 100

Arabica

Cacao

Coton

Sok pomarańczowy

Robusta

Surowy cukier

Zamknięcie wpłynie również na handel tymi towarami, zmuszając traderów i inwestorów do oczekiwania na ponowne otwarcie rynku, aby móc kontynuować swoją działalność.

Rynki ze zmodyfikowanymi godzinami handlu

Na niektórych rynkach godziny handlu mogą ulec zmianie ze względu na święta państwowe. Poniżej znajduje się przegląd wczesnych godzin zamknięcia giełd głównych towarów i indeksów:

Metale :wczesne zamknięcie o 21:30.

:wczesne zamknięcie o 21:30. Ropa Brent :wczesne zamknięcie o 20:30.

:wczesne zamknięcie o 20:30. Ropa WTI :wczesne zamknięcie o 21:30.

:wczesne zamknięcie o 21:30. Gazu ziemnego :wczesne zamknięcie o 21:30.

:wczesne zamknięcie o 21:30. DAX 40 :wczesne zamknięcie o godz. 23:XNUMX.

:wczesne zamknięcie o godz. 23:XNUMX. Dow Jonesa 30 :wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX.

:wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX. NASDAQ :wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX.

:wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX. Indeks dolara :wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX.

:wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX. Wskaźnik zmienności (VIX) :wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX.

:wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX. Uwaga T :wczesne zamknięcie o godz. 20:XNUMX.

Zmiany te są niezbędne dla inwestorów, którzy muszą odpowiednio dostosować swoje strategie. Wczesne zamknięcie tych rynków ma wpływ na decyzje handlowe i zarządzanie portfelem, wymagając od inwestorów zwiększonej czujności.

Wpływ na inwestorów

Zamknięcia i zmiany godzin handlu w tym dniu świątecznym podkreślają, jak ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco informowani i dostosowywali się do sytuacji. Wydarzenia te przypominają nam o konieczności planowania z wyprzedzeniem i monitorowania komunikatów rynkowych, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Czcząc te święta, rynki szanują tradycje i poświęcenia narodów, a jednocześnie przypominają o tym, jak ważne jest przygotowanie w świecie finansów.