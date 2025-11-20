EBC obniża stopy procentowe, eurodolar testuje 1,09

Europejski Bank Centralny (EBC) poinformował w czwartek, że obniżył swoje podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych po czerwcowym spotkaniu, zgodnie z planem. Na skutek tej decyzji oprocentowanie głównych operacji refinansujących, oprocentowanie kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym zostały obniżone odpowiednio do 4,25%, 4,5% i 3,75%.

Główne wnioski z oświadczenia EBC w sprawie polityki pieniężnej

  • „Personel planuje teraz średnia ogólna inflacja wyniesie 2,5% w 2025 r., 2,2% w 2025 r. i 1,9% w 2026 r. W przypadku inflacji z wyłączeniem energii i żywności eksperci EBC prognozują średnio 2,8% w 2025 r., 2,2% w 2025 r. i 2,0% w 2026 r.
  • „The stopy procentowe pozostaną wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu. »
  • „EBC będzie nadal postępować zgodnie z podejście zależne od danych i na każdym spotkaniu ustalany jest odpowiedni poziom i czas trwania ograniczeń. W szczególności, decyzje dotyczące stóp procentowych będą podejmowane na podstawie oceny perspektyw inflacji w świetle dostępnych danych ekonomicznych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej.
  • „The presja na ceny krajowe pozostaje silnaprzy wysokim wzroście płac i przewidywanej inflacji utrzymującej się powyżej celu przez większą część przyszłego roku. »
  • „EBC jest zdeterminowany, aby zapewnić, inflacja powraca do średnioterminowego celu na poziomie 2% „we właściwym czasie”.
  • „Biorąc pod uwagę dynamikę inflacji bazowej i siłę transmisji polityki pieniężnej, obecnie należy złagodzić stopień ograniczeń polityki pieniężnej po dziewięciu miesiącach utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. »

Reakcja na euro Ogłoszenia EBC

Kurs EUR/USD wzrósł po natychmiastowej reakcji, ale nie udaje mu się przebić oporu na poziomie 1,0900. Aby można było mówić o kontynuacji odbicia w krótkim terminie, konieczne jest przebicie tego oporu. Kolejne cele wzrostowe to 1,0940, 1,0965 i 1,0980. Spadek poniżej 1,0900 może spowodować ponowne rozpoczęcie konsolidacjiDolar euro w przedziale od 1,0800 do 1,0900 w kolejnych sesjach.

Uwaga traderów skupi się teraz na Konferencja prasowa Christine Lagarde, która rozpocznie się o 14:45.. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla zrozumienia przyszłego kierunku polityki pieniężnej i może spowodować większą zmienność na rynkach.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

