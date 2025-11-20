W czwartek 18 lipca wszystkie oczy zwrócą się na Frankfurt. Europejski Bank Centralny (EBC) ma ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych o godzinie 14:15, po czym o godzinie 14:45 odbędzie się konferencja prasowa. Dzień ten zapowiada się decydująco dla gospodarczej przyszłości strefy euro.

Galopująca inflacja, powolny wzrost, napięcia geopolityczne... Europa przechodzi przez burzliwy okres. Europejski Bank Centralny, stojący na straży stabilności cen, stanął przed trudnym dylematem: kontynuować podnoszenie stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji, czy wstrzymać się z podnoszeniem stóp procentowych, aby wesprzeć gospodarkę?

Kalendarz ekonomiczny na 18 lipca 2025 r.

01:50: Bilans handlowy – Japonia – Wysoki – ¥ 224B ( Oczekiwana cena: -240B )

( Oczekiwana cena: -240B ) 01:50: Eksport (roczny) – Japonia – średnia – 5.4% (Oczekiwane: 6.4%)

(Oczekiwane: 6.4%) 03:30: Stopa bezrobocia – Australia – wysoka – 4.1% (Oczekiwane: 4%)

(Oczekiwane: 4%) 03:30: Zmiana pracy – Australia – Wysoki – 50.2 tysięcy (Oczekiwana liczba: 20 tys.)

(Oczekiwana liczba: 20 tys.) 03:30: Praca na pełen etat Var – Australia – Wysoka – 43.3 tysięcy (Oczekiwana liczba: 5 tys.)

(Oczekiwana liczba: 5 tys.) 03:30: Frekwencja – Australia – Wysoka – 66.9% (Oczekiwane: 66.8%)

(Oczekiwane: 66.8%) 03:30: Praca na pół etatu Var – Australia – Haute – 6.8 tysięcy (Oczekiwana liczba: 15 tys.)

(Oczekiwana liczba: 15 tys.) 03:30: RBA Municipal – Australia – Średni

08:00: Rejestracje nowych samochodów (rocznie) – Strefa Euro – średnia – 4.3% (Oczekiwane: 1.3%)

(Oczekiwane: 1.3%) 08:00: Zmiana pracy – Wielka Brytania – Średni – 19 tysięcy (Oczekiwana liczba: 18 tys.)

(Oczekiwana liczba: 18 tys.) 08:00: Zmiana liczby wnioskodawców – Wielka Brytania – Wysoka – 32.3 tysięcy (Oczekiwana liczba: 23.4 tys.)

(Oczekiwana liczba: 23.4 tys.) 08:00: Stopa bezrobocia – Wielka Brytania – Wysoka – 4.4% (Oczekiwane: 4.4%)

(Oczekiwane: 4.4%) 08:00: Średnie zarobki z uwzględnieniem Bonus (3 MB/rok) – Wielka Brytania – Średni – 5.7% (Oczekiwane: 5.7%)

(Oczekiwane: 5.7%) 08:00: Bilans handlowy – Szwajcaria – Średnia – 4.9 mld CHF (Oczekiwana kwota: 2.5 mld CHF)

(Oczekiwana kwota: 2.5 mld CHF) 14:15: Decyzja w sprawie stóp procentowych – EBC – strefa euro – Wysoka – Oczekiwana: 4.25%

14:15: Marginalna stopa pożyczkowa – EBC – Strefa euro – Wysoka – Oczekiwana: 4.5%

14:15: Stopa depozytowa – EBC – strefa euro – wysoka – oczekiwana: 3.75%

14:30: Wskaźnik produkcji Fed w Filadelfii – USA – Średnia – Oczekiwana: 2.9

14:30: Pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – USA – wysokie – oczekiwane: 230 tys.

14:45: Konferencja prasowa EBC – strefa euro – wysoki

16:15: Przemówienie prezes EBC Lagarde – Strefa euro – Medium

19:45: Przemówienie Logana z Fed – USA – Medium

22:00: Długoterminowe przepływy netto ICT – USA – średnie – oczekiwane: 98.4 mld USD

EBC między młotem a kowadłem

Rynki wstrzymują oddech. Z jednej strony podwyżka stóp procentowych może jeszcze bardziej osłabić i tak już słabą gospodarkę. Z drugiej strony status quo groziłby utratą kontroli nad inflacją. EBC porusza się po niepewnych wodach, mając świadomość, że każda decyzja będzie miała poważne reperkusje.

Inwestorzy, z oczami utkwionymi w kalendarz ekonomiczny, uważnie przeanalizuje oświadczenia złożone przez Christine Lagarde, prezes EBC, podczas konferencji prasowej. Jego słowa zostaną poddane analizie w celu znalezienia wskazówek na temat przyszłej trajektorii europejskiej polityki pieniężnej.

Rynki w stanie najwyższej gotowości

Oczekiwania rynku skłaniają się ku utrzymaniu stopy refinansowania na poziomie 4,25%od stopy kredytu marginalnego do 4,5% i stopa depozytowa na poziomie 3,75%. Jednak najmniejsza niespodzianka może spowodować gwałtowne ruchy na rynkach akcji, obligacji i walut.

Potencjalne skutki tej decyzji są znaczne. Nieoczekiwany wzrost stóp procentowych może umocnić euro, ale negatywnie wpłynąć na europejskie giełdy. Z drugiej strony, bardziej przychylny ton EBC mógłby pobudzić rynki akcji, osłabiając jednocześnie wspólną walutę.

Poza Europą decyzja ta będzie miała globalne reperkusje. Międzynarodowi inwestorzy dostosują swoje strategie na podstawie spreadu między euro a innymi głównymi walutami, szczególnie dolarem amerykańskim.

W tym przełomowym dniu gospodarcza Europa wstrzymuje oddech. Czy EBC znajdzie właściwą równowagę między walką z inflacją a wspieraniem wzrostu gospodarczego? Odpowiedź na to pytanie będzie miała wpływ na przyszłość gospodarczą kontynentu w nadchodzących miesiącach.