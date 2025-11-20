Najlepsze akcje poniżej 10 euro z potencjałem wzrostu na poziomie 40% i stopą zwrotu na poziomie 10,6%!

Tankowce nordycko-amerykańskie: mała kapitalizacja, która ma odzwierciedlać rosnący trend cen ropy naftowej, z potencjał wzrostu 40% i stopa dywidendy 10,6% !

Nordic American Tankers: Polecamy kupić!

Oczekuje się, że na rynku tankowców do przewozu ropy naftowej wzrośnie popyt, a trasy będą dłuższe ze względu na różnice geograficzne między podażą a popytem.

Niestabilność polityczna to kolejny czynnik wpływający na reorganizację tras flot na świecie i wydłużający wymagany czas czarteru. Biorąc pod uwagę, że średni przebieg pojazdów utrzymuje się na poziomie historycznym, przychody firm naftowych na tym skorzystają.

Podaż tankowców pozostaje ograniczona ze względu na rosnące ceny i długi cykl inwestycyjny w przemyśle stoczniowym. Starzenie się floty ogranicza również wzrost podaży.

Nordic American specjalizuje się wyłącznie w statkach typu Suezmax, co pozwala jej ograniczyć koszty eksploatacji i konserwacji oraz korzystać z pewnej elastyczności operacyjnej.

Spółka dąży do regularnej wypłaty dywidendy, pomimo zmienności charakterystycznej dla jej działalności, i udaje jej się wypłacać dywidendy nawet w latach, w których zysk na akcję jest ujemny.

Uważam, że akcje spółki są przewartościowane w porównaniu do jej większych konkurentów, a obecne trendy rynkowe pozwolą na dalszy wzrost wartości akcji spółki w tym roku. Ponadto stopa dywidendy wpłynie pozytywnie na ogólną rentowność akcji dla inwestora.

Kup akcje Nordic American Tankers jest zatem decyzją strategiczną dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z korzystnych trendów na rynku tankowców, specjalizacji firmy w statkach typu Suezmax oraz jej historii regularnego wypłacania dywidend, co stwarza potencjał wzrostu i dochodu w sektorze transportu ropy naftowej.

O firmie Nordic American Tankers

Nordic American Tankers to operator specjalizujący się w transporcie ropy naftowej. Firma dysponuje flotą składającą się z 20 tankowców typu Suezmax o mniej więcej takiej samej ładowności i działa na arenie międzynarodowej. Główną strategią biznesową spółki jest zdobywanie ekspozycji na rynku spot i czarterowanie krótkoterminowe.

Spółka została zarejestrowana na Bermudach w 1995 roku, a jej akcje są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dlaczego EduBourse jest zainteresowane spółką Nordic American Tankers Limited?

Na ceny spotowe ropy naftowej wpływa globalna niestabilność, a presja popytu w dłuższej perspektywie sprzyja ich wzrostowi.

Zaczynając od czynników wpływających na popyt w dłuższej perspektywie, warto podkreślić, że w niedalekiej przyszłości kraje azjatyckie znajdą się w centrum wzrostu światowego zapotrzebowania na energię. Obecnie decydującą siłą na rynku ropy naftowej są gospodarki Chin i Indii, obok innych krajów. W szczególności w Chinach oczekuje się, że zużycie węgla przestanie rosnąć w 2025 r., podczas gdy szczytowe zużycie ropy naftowej ma zostać osiągnięte później, około 2027 r., a nawet wtedy nie przewiduje się gwałtownego spadku popytu ze względu na powszechne wykorzystanie ropy naftowej w przemyśle petrochemicznym, lotnictwie i żegludze, zgodnie z niedawnym badaniem raport z SINOPEC (China Petroleum & Chemical Corporation).

Mimo że większość produkcji zlokalizowana jest w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji, usługi transportu ropy naftowej będą opierać się na solidnych, długoterminowych fundamentach. TO portfel akcji Edubourse może ujawnić strategiczne inwestycje w te rozwijające się sektory, opierając się na wyborach ekspertów.

Wracając do krótkiej perspektywy, w 2025 r. popyt na ropę naftową ma wzrosnąć o 1,7 mln baryłek dziennie, a źródłem wzrostu popytu będą kraje azjatyckie. W miarę jak kraje OPEC+ utrzymują ograniczenia produkcji, oczekuje się, że producenci spoza OPEC w basenie Atlantyku zwiększą produkcję o 1 milion baryłek dziennie, co zmieni szlaki żeglugowe (Źródło: S&P Global Commodity Insights).

Niestabilność polityczna ma wpływ na jeszcze jeden czynnik: długość dróg. Ponieważ rosyjska ropa naftowa jest teraz transportowana do Chin i Indii, a nie krótszą trasą do Europy, a kraje europejskie otrzymują surowiec i niezbędne produkty z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, dłuższe terminy dostaw są korzystne dla firm naftowych. Ponadto jakiekolwiek dalsze zakłócenia w handlu na Morzu Czerwonym zmuszą tankowce do spędzenia 40 dni w podróży między Bliskim Wschodem a Morzem Śródziemnym (przez Przylądek Dobrej Nadziei) zamiast standardowych 13 dni (przez Kanał Sueski). (Źródło : Argus)

Poniższy wykres pokazuje, że średni przebieg tankowców do przewozu ropy naftowej wzrósł od 2017 r., a obecny przebieg w 2025 r. jest jeszcze wyższy niż w roku poprzednim.

Według raportu BIMCO Tanker Shipping Market Overview and Outlook popyt na tankowce ma wzrosnąć o 6,5%–7,5% w 2025 r. i o 2%–3% w 2025 r. (Źródło: S&P Global Commodity Insights)

Wzrost podaży ropy w tankowcach pozostaje ograniczony. W 2025 r. dostawy statków osiągnęły historycznie niski poziom, a pojemność rynkowa w dwt wzrosła jedynie o 2%, a oczekuje się, że w 2025 r. osiągnie poziom rekordowy. Tak więc cała pojemność dodana w 2025 r. wyniesie zaledwie około 3,6 mln dwt, a flota zwiększy się o 1%. (Źródło : Duńskie finansowanie statków, DNV)

Prawdą jest, że wolumen kontraktów zaczął wzrastać w 2025 r., osiągając 16 mln dwt, a dodatkowe 11 mln dwt zostało już zakontraktowanych w 2025 r. Liczba zamówień stanowi 7% obecnej floty. Wraz ze wzrostem popytu ceny nowych statków wzrosły o 40–48 procent, a ceny używanych statków wzrosły o 60–210 procent. Powodem tego jest fakt, że uczestnicy rynku starają się przejąć ceny frachtu. Długi cykl inwestycyjny sprawia, że ​​podaż jest sztywna, a zwiększony popyt prowadzi do wyższych cen.

Co więcej, jak wskazuje Nordic American Tankers w swoim Sprawozdanie roczne 2025Według badań Fearnleya pod koniec 2025 r. około 37% floty Suezmax będą stanowiły jednostki nowoczesne, zatem konieczność wymiany inwestycji ogranicza potencjalną ekspansję podaży.

Ogólnie rzecz biorąc, stagnacja podaży tankowców i zmiany tras przewozowych wywierają ciągłą presję na wzrost cen i długości tras, a są to dwa czynniki, które generują większe przychody dla firm naftowych.

Spośród akcji spółek z sektora transportu ropy naftowej chciałbym wyróżnić mniej znaną i niskokapitalizacyjną spółkę Nordic American Tankers, która jeszcze nie skorzystała w pełni ze wzrostu ceny akcji na rynku.

Skoncentrowany model biznesowy zapewnia elastyczność i optymalizację kosztów

Nordic American Tankers specjalizuje się wyłącznie w obsłudze statków typu Suezmax, dlatego jego flota jest podatna na wahania cen na rynku spot. Tankowce typu Suezmax mogą przewozić około 1 miliona baryłek ropy naftowej i są uniwersalne, nadają się zarówno do transportu długodystansowego, jak i średniodystansowego. Tankowce Suezmax służą do transportu ropy naftowej z Morza Śródziemnego, Morza Czarnego, Afryki Zachodniej, Ameryki Południowej i Zatoki Perskiej do różnych miejsc docelowych, takich jak Indie, Daleki Wschód, Europa i Stany Zjednoczone.

Ponieważ wszystkie statki są tego samego typu i mają tę samą pojemność, są one zamienne i tańsze w eksploatacji i utrzymaniu, a ich wskaźniki rentowności są średnie w porównaniu do obecnie istniejących typów statków. W rezultacie Nordic American Tankers ma stawkę operacyjną wynoszącą 9 USD, co uważa za niską wartość w branży.

W NAT, z 20 statków Suezmax, tylko dwa są czarterowane na podstawie umów terminowych, które nie wygasają do 2 r. Umowy czarterowe dla dwóch innych statków wygasają pod koniec 2028 r. Firma czasami czarteruje swoje statki na podstawie umów krótkoterminowych, ale większość pojemności pozostaje na rynku spot. Ogólnie rzecz biorąc, przewaga czarterów spot oznacza, że ​​wszelkie ryzyko i korzyści wynikające z wahań stawek spot na rynku spoczywają na spółce.

NAT dąży do utrzymywania relacji z „dużymi firmami naftowymi”, jak je sama nazywa, mając na myśli główne międzynarodowe i niezależne firmy naftowe oraz handlowców. W pewnym stopniu jest to uzależnione od jednego, anonimowego klienta, który w 11,3 r. odpowiadał za 2025% przychodów z podróży – jednak udział tego klienta zmniejszył się z 12,5% w 2025 r., co uważam za korzystny rozwój sytuacji.

Spółka rekompensuje zmienność charakterystyczną dla swojej działalności poprzez dążenie do stabilnych wypłat dywidend.

Wyniki finansowe spółki Nordic American Tankers są z natury niestabilne, co jest bezpośrednią konsekwencją jej modelu biznesowego uzależnionego od transakcji spotowych. Jednakże spółka otwarcie twierdzi, że regularne wypłaty dywidendy są kluczowym punktem jej strategii kapitałowej. Od pierwszego kwartału 1 r. NAT wypłaca kwartalną dywidendę od połowy 2025 r., co stanowi rekordowy okres 1997 kolejnych kwartałów.

Oczywiście istnieje zastrzeżenie, że NAT dokonał dodatkowych ofert akcji w tym okresie, ale zaprzestał tych działań. Dlatego nie polecam trzymać akcji przez bardzo długi okres, lecz ograniczyć ekspozycję do 6-9 miesięcy.

Od początku 2025 roku NAT zadeklarował już dwie wypłaty dywidendy po 0,12 USD każda. Historycznie rzecz biorąc, dywidendy nie są wypłacane równomiernie w ciągu roku, a mediana dywidend w pierwszej połowie roku stanowiła 57% całkowitej rocznej sumy.

Dokonując takiego przybliżenia, możemy otrzymać oczekiwaną roczną kwotę 0,4191 USD na akcję, co daje roczną stopę dywidendy na atrakcyjnym poziomie 10,6% przy obecnej cenie.

Wyniki finansowe NAT

Sektora logistyki naftowej nie można określić jako stabilnego, gdyż wahania stawek frachtowych za przewóz tankowcami mogą być znaczne. Spółce udało się również utrzymać dodatnie marże i przepływy pieniężne z kapitału własnego w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ stawki pozostają atrakcyjne.

Warto jednak zauważyć, że wyniki pierwszego kwartału nie były atrakcyjne: pokazały one naturalną zmienność branży i spowodowały spadek ceny akcji. Kluczowe dane za pierwszy kwartał przedstawiają się następująco:

Przychody wyniosły 365 mln dolarów, co stanowi spadek o 6,8% w porównaniu z 392 mln dolarów w roku fiskalnym 2025.

Dochód operacyjny wyniósł 96,3 mln dolarów, w porównaniu do 127,9 mln dolarów; marża operacyjna spadła z 33% do 26%.

Kwartalny zysk netto spadł do 66,9 mln USD, czyli 32%, z 98,7 mln USD. Marża netto spadła o 7 punktów procentowych do 18%

Powodem tego jest spadek stawek frachtowych poniżej niezwykle wysokich stawek z pierwszego kwartału 1 r. Chociaż wpływ na przychody został częściowo złagodzony przez wzrost liczby statków w eksploatacji, nie wystarczyło to, aby osiągnąć poprzedni poziom przychodów.

Dodatni FCF stanowi podstawę do wypłaty dywidendy i obsługi zadłużenia. Nordic American ma dług w wysokości 293,7 mln USD, z czego 101,5 mln USD należy spłacić w tym roku. Rezerwy gotówkowe wynoszą 50 milionów dolarów, a kwartalne przepływy pieniężne netto wynoszą 52 miliony dolarów, co wystarcza na pokrycie spłaty zadłużenia, jednak biorąc pod uwagę nacisk na dywidendę, firma prawdopodobnie dokona refinansowania.

Ogólna sytuacja zadłużenia wydaje się stabilna, przy wskaźniku długu netto do EBITDA = 1,6x i wskaźniku pokrycia odsetek wynoszącym około 3,3x. Spółka jest w posiadaniu długu o zmiennym oprocentowaniu, co może narazić ją na ryzyko zmiany stóp procentowych w przypadku niekorzystnych zdarzeń. Z drugiej strony oczekiwania rynku wskazują na niższe stopy procentowe, co może mieć jedynie korzystny wpływ na przyszłe zyski na akcję.

Rekomendacja kupna Nordic American Tankers (NAT)

Potencjalny zysk kapitałowy: +39,68%

Cel zakupu: 5,28 USD

Poziom ryzyka: wysoki

Horyzont inwestycyjny: 6 miesięcy

Główne ryzyka