Inwestorzy szukający regularnego dochodu mogą się cieszyć: w środę 1 maja kilka dużych spółek ogłosiło wypłatę atrakcyjnych kwartalnych dywidend. Reprezentowane są sektory takie jak energetyka, bankowość, usługi komunalne i dobra inwestycyjne, co stwarza możliwości dywersyfikacji dla portfeli nastawionych na dywidendę.

Wypłata dywidendy 1 maja 2025 r.

Partnerzy Hess Midstream: $ 0,65 , dawać : 7,47%

, dawać : Northwest Bancshares: $ 0,20 , dawać : 7,45%

, dawać : Entergy: $ 1,13 , dawać : 4,22%

, dawać : Franklina Elektrycznego : $ 0,25, dawać : 0,97%

Hess Midstream Partners, Northwest Bancshares, Entergy i Franklin Electric ogłaszają atrakcyjne dywidendy

Spółka energetyczna Hess Midstream Partners ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,65 na akcję, co oznacza roczny zwrot w wysokości 7,47%. Tak wysoka dywidenda może okazać się atrakcyjna dla inwestorów poszukujących stabilnego przepływu środków pieniężnych w sektorze energetycznym.

Northwest Bancshares, regionalna spółka holdingowa banków, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,20 na akcję lub roczną stopę zwrotu 7,45%. Ta stała dywidenda może zainteresować inwestorów, którzy szukają ekspozycji na sektor bankowy i mają regularny dochód.

Entergy, spółka użyteczności publicznej, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 1,13 na akcję, co oznacza roczny zwrot w wysokości 4,22%. Mimo że rentowność jest niższa niż w przypadku dwóch pierwszych dywidend, może być ona odpowiednia dla inwestorów zainteresowanych sektorem usług komunalnych.

Franklin Electric, firma produkująca pompy i silniki, ogłosiła wypłatę dywidendy w wysokości $ 0,25 na akcję, co oznacza roczny zwrot w wysokości 0,97%. Mimo że rentowność jest stosunkowo niska, akcje te mogą być odpowiednie dla portfela nastawionego na dywidendę ze względu na dywersyfikację sektorową.

Inwestorzy spodziewają się na ogół stabilnych i rosnących dywidend, odzwierciedlających kondycję finansową spółki. Ogłoszenia te mogą zatem wzbudzić zainteresowanie inwestorów poszukujących regularnego dochodu i wzrostu kapitału.