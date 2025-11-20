Po trudnym roku 2025 francuski gigant gier wideo Ubisoft stawia wszystko na jedną kartę w kontekście swoich kolejnych wydawnictw. PodczasE3 2025 odbyła się wczoraj w Los Angeles, studio zaprezentowało trzy swoje najambitniejsze projekty, które powinny zachwycić fanów.

Po trudnym roku naznaczonym stratą 494 milionów, francuski gigant Ubisoft zamierza powrócić z hukiem na targach E3 2025. Wczoraj w Los Angeles znane studio zaprezentowało trzy swoje najambitniejsze projekty, co powinno zachwycić fanów.

Na targach E3 2025 w Los Angeles francuski gigant gier wideo Ubisoft zaprezentowała swoje najbardziej oczekiwane nowe produkty. Gwiazdą wydarzenia będzie długo oczekiwany „ Outlaws„, pierwsze dzieło Ubisoftu w tym wszechświecie Gwiezdne Wojny, zostanie opublikowane 30 sierpnia. Ta gra z otwartym światem wyróżnia się wykorzystanieminteligencja generatywna dla postaci i dialogów, zapewniając doświadczenie wyjątkowy et zwyczaj dla każdego gracza.

Assassin's Creed 14 również znalazł się w centrum uwagi, przenosząc fanów do Japonia tym razem. Ale największą niespodzianką jest ogłoszenie remake kultowego klasyka Prince of Persia, oczekiwano 2026 po 21 latach nieobecności. Po stracie 494 milionów en 2025, Ubisoft stawia duże pieniądze podczas tych wycieczek, aby na nowo nawiązać kontakt z korzyściami 158 milionów w 2025 r. i marżą netto na poziomie 6,80%. Te ważne ogłoszenia mogą być sygnałem dla kup akcje Ubisoftu.

Outlaws: Najlepsze wrażenia ze świata Gwiezdnych Wojen

Gwiazdą wydarzenia będzie długo oczekiwany „ Outlaws » już sprawia, że ​​graczom cieknie ślinka. Pierwsza wyprawa Ubisoftu do wszechświata Gwiezdne Wojny, ta gra z otwartym światem obiecuje wyjątkowe wrażenia dziękiinteligencja generatywna dla postaci i dialogów.

„Dzięki Outlaws chcemy pozwolić graczom na prawdziwe zanurzenie się w galaktyce Gwiezdnych Wojen jak nigdy dotąd. Inteligencja generatywna zapewni każdemu wyjątkowe i spersonalizowane wrażenia z gry” – mówi dyrektor ds. Portfel akcji z EduBourse.

Inna sztandarowa franczyza, 14. część Assassin's Creed zabierze fanów w podróż do Japonia tym razem. A co z remake kultowego klasyka Prince of Persia, zapowiedziano na 2026 rok po 21 latach oczekiwania!

Dzięki tym trzem wyczekiwanym grom Ubisoft zamierza powrócić do zysk 158 milionów euro w 2025 roku, po mrocznym roku. Sukces okazuje się kluczowy dla studia, które obstawiać duże kwoty w tych przyszłych wydaniach.

Fani muszą po prostu Czekać do 30 sierpnia, aby przeżyć niezapomniane wrażenia ze świata Gwiezdnych Wojen z Outlaws. Kto pójdzie w jego ślady? Zarezerwuj kalendarze żeby nie przegapić żadnych kolejnych rewelacji!