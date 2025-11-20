Legendarnego inwestora Warrena Buffetta dotknęła w zeszły poniedziałek prawdziwa katastrofa finansowa. Ogromna awaria techniczna na nowojorskiej giełdzie doprowadziła doCena akcji Berkshire Hathaway spada o 99,97%, firma inwestycyjna miliardera. W ciągu zaledwie kilku minut Buffett zobaczył swój osobisty majątek stopić się o prawie 136 miliardów dolarów.

Pomimo alarmujących nagłówków, Rzekoma jednodniowa strata Warrena Buffetta na poziomie 99,97% była po prostu niewiarygodnym błędem giełdowym. Awaria techniczna na Wall Street spowodowała gwałtowny spadek cen akcjiAkcje Berkshire Hathaway, przechodzący 629 000 dolarów do stu dolarów w kilka minut. Jednak to było tylko awaria systemu mającego na celu zawieszenie notowań w przypadku nadmiernej zmienności. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych szybko wszczęła dochodzenie, które nie wykazało żadnych trwałych skutków, a ceny wróciły do ​​normy tego samego dnia.

Inne duże firmy, takie jak Chipotle również dotknął nas ten błąd, ale na szczęście, wszystko szybko wróciło do normy bez większych konsekwencji. Ten niewiarygodny upadek ostatecznie okaże się niczym więcej, jak tylko fałszywym alarmem dotyczącym majątku dziewięćdziesięcioletniego miliardera.

Niesamowity błąd, który zniszczył Berkshire Hathaway

Cena akcji klasy A spółki Berkshire Hathaway, która w piątek wynosiła 626 000 dolarów, nagle spadło do 185,10 dolarów na otwarciu w poniedziałek, co spowodowało automatyczne przerwanie transakcji. Według Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, błąd techniczny dotyczył około czterdziestu innych tytułów jak GameStop, Chipotle czy AMC.

Majątek, który znika w mgnieniu oka

„To niezwykle rzadka i niemal niewyobrażalna sytuacja dla firmy pokroju Berkshire Hathaway” – komentuje dyrektor ds. Portfel akcji z EduBourse. „Inwestorzy musieli mieć halucynacje, gdy zobaczyli, że akcje straciły niemal całą swoją wartość w mgnieniu oka”.

Na szczęście Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku ogłosiła anulowanie wszystkich „błędnych” transakcji z udziałem Berkshire między godziną 9:50 a 9:51 rano. Błąd techniczny został już rozwiązany i cena akcji wróciła do normy., kończąc dzień na poziomie 617 435 USD (+0,6%). 92-letni miliarder może odetchnąć z ulgą: jego kolosalny majątek pozostał nienaruszony.