Europejskie giełdy rozpoczęły w środę notowania na minusie, a wiodący paryski indeks CAC 40 nie był wyjątkiem. Utrzymujące się obawy dotyczące światowej gospodarki i napięć geopolitycznych wpływają negatywnie na nastroje inwestorów. Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym poziomom, na które warto zwrócić uwagę w przypadku głównego indeksu Giełdy Paryskiej.

  • Kluczowy poziom dnia: 8140
  • Trend spadkowy, cel: 8100 punktów
  • Wsparcie dla 8100, odporność na 8140
Kluczowe liczby i kwestie indeksu CAC 40, które należy śledzić

L 'Indeks CAC 40 obecnie porusza się w dół rano, około 0,5% powrót do stanu poprzedniego. Kluczowy poziom lub punkt zwrotny dnia jest identyfikowany na 8140, które należy uważnie monitorować. Utrzymujący się spadek poniżej tego poziomu może otworzyć drogę do wyraźniejszej presji sprzedaży, z początkowym niedźwiedzi cel wyznaczony na poziomie 8100 punktów.

Analitycy twierdzą, że kolejnym wsparciem technicznym dla indeksu giełdy paryskiej będzie punkt 8100. Przebicie tego poziomu mogłoby być sygnałem kontynuacji ruchu korekcyjnego. Wręcz przeciwnie, powrót powyżej kluczowego oporu na poziomie 8140 pomogłoby złagodzić obecną presję sprzedażową.

Analiza CAC 40: Postawa wyczekująca na rynkach

Prognoza CAC 40 na 3 kwietnia 2025 r.

Inwestorzy pozostają na razie ostrożni ze względu na obawy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego i utrzymujące się napięcia geopolityczne. Z niecierpliwością oczekują kolejnych ważnych danych makroekonomicznych, aby uzyskać większą przejrzystość perspektyw, zwłaszcza tych dotyczących inflacji i zatrudnienia w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

W tym kontekście indeksy giełdowe ewoluują w rozproszony sposób, czekając na decydujące katalizatory. Na razie uważnie obserwowany indeks CAC 40 giełdy paryskiej porusza się w stosunkowo wąskim przedziale, pomiędzy 8100 i 8140 punktów, bez wyraźnej tendencji po którejkolwiek ze stron. Jednak kolejne kluczowe dane statystyczne mogą ponownie wywołać zmienność w jednym lub drugim kierunku.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

