Europejskie giełdy rozpoczęły w środę notowania na minusie, a wiodący paryski indeks CAC 40 nie był wyjątkiem. Utrzymujące się obawy dotyczące światowej gospodarki i napięć geopolitycznych wpływają negatywnie na nastroje inwestorów. Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym poziomom, na które warto zwrócić uwagę w przypadku głównego indeksu Giełdy Paryskiej.

Kluczowe punkty :

Kluczowy poziom dnia: 8140

Trend spadkowy , cel: 8100 punktów

Wsparcie dla 8100, odporność na 8140

Kluczowe liczby i kwestie indeksu CAC 40, które należy śledzić

L 'Indeks CAC 40 obecnie porusza się w dół rano, około 0,5% powrót do stanu poprzedniego. Kluczowy poziom lub punkt zwrotny dnia jest identyfikowany na 8140, które należy uważnie monitorować. Utrzymujący się spadek poniżej tego poziomu może otworzyć drogę do wyraźniejszej presji sprzedaży, z początkowym niedźwiedzi cel wyznaczony na poziomie 8100 punktów.

Analitycy twierdzą, że kolejnym wsparciem technicznym dla indeksu giełdy paryskiej będzie punkt 8100. Przebicie tego poziomu mogłoby być sygnałem kontynuacji ruchu korekcyjnego. Wręcz przeciwnie, powrót powyżej kluczowego oporu na poziomie 8140 pomogłoby złagodzić obecną presję sprzedażową.

Analiza CAC 40: Postawa wyczekująca na rynkach

Inwestorzy pozostają na razie ostrożni ze względu na obawy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego i utrzymujące się napięcia geopolityczne. Z niecierpliwością oczekują kolejnych ważnych danych makroekonomicznych, aby uzyskać większą przejrzystość perspektyw, zwłaszcza tych dotyczących inflacji i zatrudnienia w strefie euro i Stanach Zjednoczonych.

W tym kontekście indeksy giełdowe ewoluują w rozproszony sposób, czekając na decydujące katalizatory. Na razie uważnie obserwowany indeks CAC 40 giełdy paryskiej porusza się w stosunkowo wąskim przedziale, pomiędzy 8100 i 8140 punktów, bez wyraźnej tendencji po którejkolwiek ze stron. Jednak kolejne kluczowe dane statystyczne mogą ponownie wywołać zmienność w jednym lub drugim kierunku.