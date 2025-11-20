Oczekuje się, że europejskie indeksy giełdowe będą w piątek handlowane w mieszanym porządku, ze względu na odnowioną awersję do ryzyka przed opublikowaniem kluczowych danych o inflacji w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. W Paryżu indeks CAC 40 porusza się w wąskim przedziale, oczekując nowego impulsu wzrostowego. Poznajmy główne poziomy, na które warto zwrócić uwagę na głównym indeksie francuskiej giełdy.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Kluczowy poziom dnia dla CAC 40: 7980

Pierwszy byczy cel: 8020

Pierwszy niedźwiedzi cel: 7920

Analiza techniczna CAC 40

L 'Indeks CAC 40 otworzył się poniżej swojego oporu około 7980 Dziś rano. Aby można było przewidzieć wznowienie dynamiki wzrostowej w kierunku 8020. Z drugiej strony, w przypadku awarii w ramach 7980indeks paryski może spaść w kierunku wsparcia znajdującego się na poziomie 7920.

Inwestorzy będą uważnie śledzić dane dotyczące inflacji CPI w strefie euro o godzinie 11:00 i indeks PCE w USA o godzinie 14:30. Te najważniejsze statystyki ekonomiczne mogą mieć silny wpływ na przebieg sesji i krótkoterminowy trend na giełdzie. indeksy giełdowe.

Przełomowy dzień dla rynków

Rynek paryski w tej połowie sesji porusza się w niepewnej konfiguracji, czekając na kolejne katalizatory makroekonomiczne. Trend dnia pozostaje niepewny, a wolumen obrotu jest ograniczony, co jest oznaką wyczekującej postawy inwestorów.

Poziomy wsparcia technicznego na 7900 i odporność na 7980 będzie miało decydujące znaczenie dla kontynuacji ruchu. Zamknięcie powyżej lub poniżej tej strefy cenowej da wyraźniejszy sygnał na temat nadchodzących sesji.