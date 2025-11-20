Inwestorzy uważnie obserwują indeks CAC 40 w najbliższy poniedziałek, 15 kwietnia 2025 r. Po wielokrotnym przetestowaniu poziomu wsparcia wynoszącego 7975 punktów, główny indeks paryskiej giełdy wydaje się znów rosnąć. Skup się na prognozach na nową sesję.

Najważniejsze punkty:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 7975

Trend dnia: rosnący rynek

Pierwszy byczy cel: 8060

Oczekiwane odbicie na CAC 40

Oczekuje się, że indeks CAC 40 odbije w poniedziałkowy poranek po ponownym uzyskaniu wsparcia 7975. Analitycy finansowi przewidują, że ciągły wzrost z pierwszym celem będącym 8060, a później 8100 w przypadku przekroczenia oporu przy 8020.

Jednak kontekst geopolityczny pozostaje napięty, a eskalacja konfliktu między Izraelem a Iranem może spowodować niestabilność indeksy giełdowe w ciągu dnia. Kalendarz ekonomiczny również będzie napięty, gdyż o 14:30 zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w USA – to ważny wskaźnik, który warto obserwować.

Analiza techniczna indeksu CAC40

Z technicznego punktu widzenia,Indeks CAC 40 pozostaje w fazie konsolidacji powyżej kluczowego wsparcia 7975. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do przyspieszenie w dół. Odwrotnie, przekroczenie oporu przy 8020 otworzyłoby drogę do testu bycze cele na poziomie 8060 i 8100 punktów.

Inwestorzy będą musieli zatem zachować czujność w ciągu najbliższych godzin i uważnie śledzić rozwój sytuacji geopolitycznej oraz nadchodzące wskaźniki ekonomiczne. Dzisiejsze odbicie może zostać zakwestionowane, jeśli pojawią się złe wieści.