Inwestorzy z niecierpliwością czekają na publikację danych o zatrudnieniu w USA, które mają określić dalszy kierunek zmian indeksu CAC 40. Indeks paryski oscyluje obecnie w wąskim przedziale od 8020 do 8060 punktów, otwierając się w piątek na poziomie niższym. Jednak wkrótce mogą pojawić się nowe możliwości.

Kluczowe punkty analizy

Kluczowy (obrotowy) poziom dnia: 8060

Pierwszy byczy cel przy 8100 na złamanie 8060

na złamanie Pierwszy niedźwiedzi cel na 7980 na złamanie 8020

Analiza techniczna CAC 40

CAC 40, jeden z głównych indeksy giełdowe Europejczycy znajdują się obecnie w fazie niezdecydowania, ewoluując w ograniczonym zakresie. Jednak przełamanie kluczowych poziomów może wywołać nowy ruch kierunkowy indeksu CAC40. Publikacja danych o zatrudnieniu w USA o godzinie 14:30. będzie miało kluczowe znaczenie dla określenia kolejnego trendu krótkoterminowego.

Jeżeli dane dotyczące zatrudnienia okażą się korzystne, może to wesprzeć wzrostowe przebicie poziomu pivot 8060 naIndeks CAC40. W tym scenariuszu pierwszym celem do monitorowania będzie 8100. Z drugiej strony rozczarowujące dane mogą doprowadzić do niedźwiedziego przełamania wsparcia na poziomie 8020, otwierając drogę do pierwszego celu 7980 dla głównego indeksu giełdy paryskiej.

Perspektywy i strategie dla inwestorów

Inwestorzy powinni zachować czujność i uważnie monitorować zidentyfikowane ważne poziomy techniczne. Ostrożnym podejściem byłoby poczekanie na potwierdzenie przełamania trendu wzrostowego lub spadkowego przed otwarciem nowych pozycji. Doświadczeni traderzy mogą rozważyć strategie swing tradingu, dążąc do wymienionych poziomów docelowych.