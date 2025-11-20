CAC 40 oczekuje nowego trendu wzrostowego na poziomie 8100 punktów.

Inwestorzy z niecierpliwością czekają na publikację danych o zatrudnieniu w USA, które mają określić dalszy kierunek zmian indeksu CAC 40. Indeks paryski oscyluje obecnie w wąskim przedziale od 8020 do 8060 punktów, otwierając się w piątek na poziomie niższym. Jednak wkrótce mogą pojawić się nowe możliwości.

Kluczowe punkty analizy

  • Kluczowy (obrotowy) poziom dnia: 8060
  • Pierwszy byczy cel przy 8100 na złamanie 8060
  • Pierwszy niedźwiedzi cel na 7980 na złamanie 8020
Analiza techniczna CAC 40

CAC 40, jeden z głównych indeksy giełdowe Europejczycy znajdują się obecnie w fazie niezdecydowania, ewoluując w ograniczonym zakresie. Jednak przełamanie kluczowych poziomów może wywołać nowy ruch kierunkowy indeksu CAC40. Publikacja danych o zatrudnieniu w USA o godzinie 14:30. będzie miało kluczowe znaczenie dla określenia kolejnego trendu krótkoterminowego.

Jeżeli dane dotyczące zatrudnienia okażą się korzystne, może to wesprzeć wzrostowe przebicie poziomu pivot 8060 naIndeks CAC40. W tym scenariuszu pierwszym celem do monitorowania będzie 8100. Z drugiej strony rozczarowujące dane mogą doprowadzić do niedźwiedziego przełamania wsparcia na poziomie 8020, otwierając drogę do pierwszego celu 7980 dla głównego indeksu giełdy paryskiej.

Perspektywy i strategie dla inwestorów

Inwestorzy powinni zachować czujność i uważnie monitorować zidentyfikowane ważne poziomy techniczne. Ostrożnym podejściem byłoby poczekanie na potwierdzenie przełamania trendu wzrostowego lub spadkowego przed otwarciem nowych pozycji. Doświadczeni traderzy mogą rozważyć strategie swing tradingu, dążąc do wymienionych poziomów docelowych.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

