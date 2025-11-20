Czy CAC 40 jest na drodze do przekroczenia 8100?

Rynki finansowe są w pełnym rozkwicie, a inwestorzy uważnie śledzą prognozy indeksu CAC 40 na piątek, 12 kwietnia 2025 r. Indeksy giełdowe, a konkretnie indeks CAC40, cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczestników rynku. Jakie są dzisiaj perspektywy dla Giełdy Paryskiej?

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • CAC 40 otwiera się za hausse, blisko kluczowego poziomu 8100
  • Pierwszy cel zwyżkowy znajduje się w 8140 w przypadku przekroczenia 8100
  • Poziom wsparcia na ten dzień ustalono na 8060
Analiza CAC 40

Prognoza CAC40 na 12 kwietnia 2025 r.

L 'Indeks CAC 40, flagowy indeks paryskiej giełdy, wykazuje tendencję wzrostową na dzień 12 kwietnia 2025 r. Analitycy uważnie obserwują zachowanie tego aktywa finansowego, które najwyraźniej chce uwolnić się od poziomu pivot 8100.

Przekroczenie tego progu otworzyłoby drogę do kontynuacji postępu, którego pierwszym celem byłoby 8140. Jednakże, porażka powyżej 8100 może spowodować wycofanie się w kierunku wsparcia znajdującego się w 8060.

Dlatego też inwestorzy będą w trakcie tej sesji uważnie śledzić rozwój sytuacji na indeksie CAC 40, aby wykorzystać szanse, jakie pojawią się na tym niestabilnym rynku.

Perspektywy dla CAC 40

Analitycy przewidują, że w piątek, 40 kwietnia 12 r., CAC 2025 będzie miał ożywioną sesję. Przekroczenie kluczowego poziomu 8100 byłby zachęcającym sygnałem dla inwestorów, torującym drogę nowa faza wzrostowa.

Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ niepowodzenie na tym poziomie może osłabić trend i spowodować powrót indeksu w kierunku wsparcia na poziomie 8060. Inwestorzy będą zatem musieli uważnie śledzić rozwój rynku indeksy giełdowe aby wykorzystać najlepsze okazje.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

