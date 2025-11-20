Czy CAC 40 notuje wzrostową przerwę w okolicach 8140?

Europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły sesję 23 kwietnia na plusie, wspierane przez pewne obiecujące sygnały dotyczące inflacji. Na giełdzie paryskiej główny indeks CAC 40 najwyraźniej wykorzystuje tę sytuację i rozpoczyna odbicie techniczne po kilku sesjach spadków. Inwestorzy będą uważnie śledzić prognozy dotyczące tego uważnie obserwowanego indeksu CAC 40.

Podsumowanie kluczowych punktów:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 8100
  • Tendencja: Rynek rosnący
  • Cel: 8100 następnie 8140 jako pierwsze bycze cele
CAC 40: Warunki sprzyjające odbiciu

Prognoza CAC40 na 23 kwietnia 2025 r.

Odnowiony apetyt na ryzyko stwarza sprzyjający kontekst dla ożywienia gospodarczegoIndeks CAC 40. Po kilku sesjach spadków ceny zdają się chcieć wykorzystać ten sprzyjający wiatr i zacząć ponownie rosnąć.

Pierwszy większy opór znajduje się w 8100stanowiąc jednocześnie poziom psychologiczny i kluczowy punkt dnia. Przekroczenie tej strefy pozwoliłoby nam na wycelowanie w pierwszy cel wzrostowy w kierunku 8140 punktów.

Jednak odbicie wydaje się kruche w krótkim okresie. Powrót w ramach 8060 szybko poddałoby w wątpliwość ten rodzący się ruch wzrostowy. W takim przypadku istniałoby ryzyko kontynuacji wypłat w kierunku niższych poziomów wsparcia, 8020 a nawet 7980 punktów.

Analiza indeksu CAC 40: odbicie, które musi zostać potwierdzone

Z technicznego punktu widzenia, odnowiona energia w hausse pozwoliłoby CAC 40 wyjść z wysokiego poziomu krótkoterminowy kanał niedźwiedzi. Otworzyłoby to drogę do kontynuacji odbicia, przynajmniej w nadchodzących sesjach.

Jednakże analiza tego indeks giełdowy Flagowy okręt paryskiej giełdy pokazuje, że konfiguracja jest wciąż krucha. Podstawowy trend pozostaje mocno zakotwiczony na czerwono, a wolumeny obrotów często nie są przekonujące podczas odbić technicznych. Nie można zatem wykluczać szybkiej poprawy sytuacji.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

