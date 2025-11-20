Europejskie indeksy giełdowe rozpoczęły sesję 23 kwietnia na plusie, wspierane przez pewne obiecujące sygnały dotyczące inflacji. Na giełdzie paryskiej główny indeks CAC 40 najwyraźniej wykorzystuje tę sytuację i rozpoczyna odbicie techniczne po kilku sesjach spadków. Inwestorzy będą uważnie śledzić prognozy dotyczące tego uważnie obserwowanego indeksu CAC 40.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 8100

Tendencja: Rynek rosnący

Cel: 8100 następnie 8140 jako pierwsze bycze cele

CAC 40: Warunki sprzyjające odbiciu

Odnowiony apetyt na ryzyko stwarza sprzyjający kontekst dla ożywienia gospodarczegoIndeks CAC 40. Po kilku sesjach spadków ceny zdają się chcieć wykorzystać ten sprzyjający wiatr i zacząć ponownie rosnąć.

Pierwszy większy opór znajduje się w 8100stanowiąc jednocześnie poziom psychologiczny i kluczowy punkt dnia. Przekroczenie tej strefy pozwoliłoby nam na wycelowanie w pierwszy cel wzrostowy w kierunku 8140 punktów.

Jednak odbicie wydaje się kruche w krótkim okresie. Powrót w ramach 8060 szybko poddałoby w wątpliwość ten rodzący się ruch wzrostowy. W takim przypadku istniałoby ryzyko kontynuacji wypłat w kierunku niższych poziomów wsparcia, 8020 a nawet 7980 punktów.

Analiza indeksu CAC 40: odbicie, które musi zostać potwierdzone

Z technicznego punktu widzenia, odnowiona energia w hausse pozwoliłoby CAC 40 wyjść z wysokiego poziomu krótkoterminowy kanał niedźwiedzi. Otworzyłoby to drogę do kontynuacji odbicia, przynajmniej w nadchodzących sesjach.

Jednakże analiza tego indeks giełdowy Flagowy okręt paryskiej giełdy pokazuje, że konfiguracja jest wciąż krucha. Podstawowy trend pozostaje mocno zakotwiczony na czerwono, a wolumeny obrotów często nie są przekonujące podczas odbić technicznych. Nie można zatem wykluczać szybkiej poprawy sytuacji.