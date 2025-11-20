CAC 40 celuje w 7790 punktów: Czy widać wzrostowe odbicie?

Francuskie indeksy giełdowe rozpoczęły dzień optymistycznie. Indeks CAC40, będący barometrem paryskiego rynku akcji, w ten piątek przekroczy istotny próg. Oto najważniejsze punkty, o których należy pamiętać:

  • Dzisiejszy poziom pivot: 7725
  • Byczy cel: 7790
  • Raport amerykańskiego NFP spodziewany jest o 14:30.
Analiza techniczna CAC40: Potwierdzony trend wzrostowy

Prognoza CAC40 na 5 lipca 2025 r.

L 'indeks giełdowy CAC40 wykazuje pozytywny impet od piątkowego otwarcia. Wydaje się, że inwestorzy są zdeterminowani, aby popchnąć rynek poza kluczowy poziom 7725. Obszar ten, będący punktem zwrotnym, może stać się trampoliną do dalszego postępu.

Cel dnia jest jasno określony na 7790. Jeżeli ten poziom zostanie osiągnięty, będzie to stanowić ważny kamień milowy w obecnym trendzie wzrostowym. Jednakże doświadczeni inwestorzy będą uważnie obserwować wsparcie na 7695, co mogłoby służyć jako zabezpieczenie w przypadku nieoczekiwanego odwrócenia sytuacji.

Czynniki wpływające: między optymizmem a ostrożnością

PrognozaIndeks CAC40 dnia wpisuje się w konkretny kontekst makroekonomiczny. Raport NFP (Non-Farm Payrolls) na temat zatrudnienia w USA, spodziewany o 14:30, może znacząco wpłynąć na trajektorię indeksu. Ten kluczowy wskaźnik jest często źródłem zmienności na rynkach finansowych.

Ponadto zbliżający się weekend i wybory parlamentarne we Francji dodają pewnej dozy niepewności. Nie można wykluczyć, że część inwestorów zrealizuje zyski przed zamknięciem tygodnia, co może ograniczyć wzrost indeksu CAC40.

Podsumowując, dzisiejsza analiza CAC40 wskazuje na interesujący potencjał wzrostu, z ambitnym celem na poziomie 7790. Niemniej jednak nadal należy zachować ostrożność w obliczu nadchodzących wydarzeń gospodarczych i politycznych. Inwestorzy będą musieli uważnie śledzić sygnały rynkowe przez całą tę sesję, która zapowiada się pełna zwrotów akcji.

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji.

 

