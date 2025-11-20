Po wczorajszej trudnej sesji, naznaczonej słabymi wynikami ArcelorMittal, giełda paryska próbuje dziś rano odrobić straty. Flagowy indeks paryskiego rynku, CAC40, ma zamiar powrócić do kluczowego poziomu 8 000 punktów, cel ten jednak nadal pozostaje uzależniony od publikacji stopy inflacji w strefie euro.

Kluczowe elementy:

Poziom kluczowy (punkt zwrotny dnia): 7 903 punktów

Trend dnia: Zwyżkowy

Cel: 8 000 punktów

Analiza CAC40

L 'Indeks CAC40 wczoraj mieliśmy intensywną sesję, na co wpłynęły słabe wyniki ArcelorMittal. Pomimo tego baisse, indeks flagowy paryskiej giełdy próbuje dziś rano odbić się od dna i ma na celu odzyskanie kluczowego poziomu 8 000 punktów.

Odbicie opiera się na wsparciu na poziomie 7 900 punktów, ważny poziom techniczny dla inwestorów. Jednakże, potencjał wzrostu pozostaje ograniczony i uwarunkowane publikacją wskaźnika inflacji w strefie euro, co nastąpi pod koniec poranka. Ten kluczowy wskaźnik jest rzeczywiście decydujący dla przyszłej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, gdy inflacja zbliża się do celu instytucji we Frankfurcie.

Perspektywy dotyczące indeksów giełdowych

Poza CAC40 pozostali indeksy giełdowe Oczekuje się, że rynki europejskie będą dziś rano działać w atmosferze niepewności, oczekując na publikację wskaźnika inflacji. Inwestorzy uważnie przyglądają się danym makroekonomicznym, ponieważ warunkują one decyzje EBC w zakresie polityki pieniężnej.

Chociaż trend jest wzrostowy W przypadku indeksu CAC40 w tę środę wzrosty mogą pozostać ograniczone, gdyż rynek przed tym ważnym spotkaniem gospodarczym będzie skłaniał się ku ostrożności.