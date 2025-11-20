CAC40 odzyskuje 8 punktów

Po wczorajszej trudnej sesji, naznaczonej słabymi wynikami ArcelorMittal, giełda paryska próbuje dziś rano odrobić straty. Flagowy indeks paryskiego rynku, CAC40, ma zamiar powrócić do kluczowego poziomu 8 000 punktów, cel ten jednak nadal pozostaje uzależniony od publikacji stopy inflacji w strefie euro.

Kluczowe elementy:

  • Poziom kluczowy (punkt zwrotny dnia): 7 903 punktów
  • Trend dnia: Zwyżkowy
  • Cel: 8 000 punktów
Zawartość strony pokaz

Analiza CAC40

Prognoza CAC40 na 17 kwietnia 2025 r.

L 'Indeks CAC40 wczoraj mieliśmy intensywną sesję, na co wpłynęły słabe wyniki ArcelorMittal. Pomimo tego baisse, indeks flagowy paryskiej giełdy próbuje dziś rano odbić się od dna i ma na celu odzyskanie kluczowego poziomu 8 000 punktów.

Odbicie opiera się na wsparciu na poziomie 7 900 punktów, ważny poziom techniczny dla inwestorów. Jednakże, potencjał wzrostu pozostaje ograniczony i uwarunkowane publikacją wskaźnika inflacji w strefie euro, co nastąpi pod koniec poranka. Ten kluczowy wskaźnik jest rzeczywiście decydujący dla przyszłej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych, gdy inflacja zbliża się do celu instytucji we Frankfurcie.

Perspektywy dotyczące indeksów giełdowych

Poza CAC40 pozostali indeksy giełdowe Oczekuje się, że rynki europejskie będą dziś rano działać w atmosferze niepewności, oczekując na publikację wskaźnika inflacji. Inwestorzy uważnie przyglądają się danym makroekonomicznym, ponieważ warunkują one decyzje EBC w zakresie polityki pieniężnej.

Chociaż trend jest wzrostowy W przypadku indeksu CAC40 w tę środę wzrosty mogą pozostać ograniczone, gdyż rynek przed tym ważnym spotkaniem gospodarczym będzie skłaniał się ku ostrożności.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse