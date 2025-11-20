Chociaż ubiegły tydzień był trudny dla indeksu CAC40, a jego spadek wiązał się z rewizją w dół celów cenowych przez analityków, ceny powróciły, aby przetestować kluczowy poziom techniczny. Ta zdrowa korekta ustępuje teraz oczekiwanemu odbiciu w kierunku nowych maksimów.

Najważniejsze punkty:

Poziom kluczowy (punkt zwrotny dnia): 8 045 punktów

Trend dnia: Zwyżkowy

Cel na dziś: 8 130 punktów

Analiza CAC40

Po korekcie, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu w wyniku rewizji w dół niektórych wiodących akcji CAC40, indeks paryski wydaje się gotowy do odbicia. Rzeczywiście, ceny powróciły, by przetestować 100-okresową średnią kroczącą w danych 4-godzinnych, co stanowi ważny poziom wsparcia technicznego. Ta zdrowa konsolidacja ustępuje teraz miejsca nowy test oporu położony w kierunku 8 punktów.

La trend pozostaje wzrostowy w krótkim okresie, przy czym pierwszy cel został ustalony na tym kluczowym poziomie. Poza tym inwestorzy będą uważnie śledzić decyzje Europejskiego Banku Centralnego podejmowane w dalszej części tygodnia, które mogą mieć wpływ na przyszłą trajektorięIndeks CAC40.

Perspektywy i poziomy do obserwacji

W krótkim okresie CAC40 powinien zatem podjąć próbę wypełnienia utworzyła się luka niedźwiedzia w zeszłym tygodniu w kierunku 8 130 punktów. Ten poziom oporu trzeba będzie pokonać z przekonaniem, aby rozważyć ciągły wzrost z indeksy giełdowe w kierunku rocznych maksimów.

Wadą jest to, że główne wsparcie znajduje się wokół 8 punktów, odpowiadający najniższej wartości dnia. Przełamanie tego poziomu umożliwiłoby powrót do 100-minutowej średniej ruchomej w danych 4-godzinnych, która obecnie znajduje się w okolicach 8 020 punktów.