CAC40 gotowy do odbicia po spadku o 2,34% na otwarciu

Giełdy europejskie rozpoczęły w poniedziałek sesję na minusie, co było efektem wyników wyborów europejskich, w których wzrosło poparcie dla partii eurosceptycznych. W Paryżu nie ominęła flagowego indeksu CAC40, który na otwarciu odnotował znaczący spadek o 2,34%. Analityk uważa jednak, że korekta ta może okazać się okazją do zakupów dla doświadczonych inwestorów.

Najważniejsze punkty w skrócie:

  • Zmniejszenie 2,34% CAC40 na otwarciu
  • Obawy po wyborach europejskich i rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego Francji
  • Możliwość zakupu zgodnie z celem 7 900 punktów
Zawartość strony pokaz

Przesadna korekta oferująca możliwości

Gwałtowna korektaIndeks CAC40 na początku tego tygodnia może na pierwszy rzut oka wydawać się przesadą. Wyniki wyborów europejskich i rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta Macrona niewątpliwie wywołały zamieszanie wśród inwestorów. Jednakże, znany analityk uważa, że ​​spadek ten pozwala na wypełnienie poprzedniej luki technicznej, która miała miejsce 22 lutego.

Obecny spadek stanowi zatem interesującą okazję do wejścia na rynek. Według EduBourse, CAC40 jest teraz w dobrej pozycji, aby odwrócić się i przyłączyć do oporu 7 900 punktów, kluczowy poziom, który należy uważnie obserwować.

Analiza techniczna CAC40

Prognoza CAC40 na 10 czerwca 2025 r.

Z punktu widzenia analizy technicznej,indeks giełdowy CAC40 ma dzienny punkt obrotowy przy 7 800 punktów. Poziom ten będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia krótkoterminowego kierunku głównego indeksu paryskiej giełdy. Jeżeli ceny utrzymają się powyżej tego progu, nastąpi wzrost w kierunku 7 900 punktów byłoby wtedy możliwe.

Z drugiej strony, jeśli wsparcie 7 750 punktów zostałyby przełamane, mogłoby to oznaczać kontynuację ruchu spadkowego. W takiej sytuacji inwestorzy będą musieli zachować czujność i odpowiednio dostosować swoje pozycje.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

Inne przewodniki handlowe

Inne wiadomości EduBourse