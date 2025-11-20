Giełdy europejskie rozpoczęły w poniedziałek sesję na minusie, co było efektem wyników wyborów europejskich, w których wzrosło poparcie dla partii eurosceptycznych. W Paryżu nie ominęła flagowego indeksu CAC40, który na otwarciu odnotował znaczący spadek o 2,34%. Analityk uważa jednak, że korekta ta może okazać się okazją do zakupów dla doświadczonych inwestorów.
Najważniejsze punkty w skrócie:
- Zmniejszenie 2,34% CAC40 na otwarciu
- Obawy po wyborach europejskich i rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego Francji
- Możliwość zakupu zgodnie z celem 7 900 punktów
Przesadna korekta oferująca możliwości
Gwałtowna korektaIndeks CAC40 na początku tego tygodnia może na pierwszy rzut oka wydawać się przesadą. Wyniki wyborów europejskich i rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta Macrona niewątpliwie wywołały zamieszanie wśród inwestorów. Jednakże, znany analityk uważa, że spadek ten pozwala na wypełnienie poprzedniej luki technicznej, która miała miejsce 22 lutego.
Obecny spadek stanowi zatem interesującą okazję do wejścia na rynek. Według EduBourse, CAC40 jest teraz w dobrej pozycji, aby odwrócić się i przyłączyć do oporu 7 900 punktów, kluczowy poziom, który należy uważnie obserwować.
Analiza techniczna CAC40
Z punktu widzenia analizy technicznej,indeks giełdowy CAC40 ma dzienny punkt obrotowy przy 7 800 punktów. Poziom ten będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia krótkoterminowego kierunku głównego indeksu paryskiej giełdy. Jeżeli ceny utrzymają się powyżej tego progu, nastąpi wzrost w kierunku 7 900 punktów byłoby wtedy możliwe.
Z drugiej strony, jeśli wsparcie 7 750 punktów zostałyby przełamane, mogłoby to oznaczać kontynuację ruchu spadkowego. W takiej sytuacji inwestorzy będą musieli zachować czujność i odpowiednio dostosować swoje pozycje.