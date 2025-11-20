EduBourse » Wiadomości EduBourse » CAC40 gotowy do odbicia po spadku o 2,34% na otwarciu

Giełdy europejskie rozpoczęły w poniedziałek sesję na minusie, co było efektem wyników wyborów europejskich, w których wzrosło poparcie dla partii eurosceptycznych. W Paryżu nie ominęła flagowego indeksu CAC40, który na otwarciu odnotował znaczący spadek o 2,34%. Analityk uważa jednak, że korekta ta może okazać się okazją do zakupów dla doświadczonych inwestorów.

Najważniejsze punkty w skrócie:

Zmniejszenie 2,34% CAC40 na otwarciu

CAC40 na otwarciu Obawy po wyborach europejskich i rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego Francji

Możliwość zakupu zgodnie z celem 7 900 punktów

Przesadna korekta oferująca możliwości

Gwałtowna korektaIndeks CAC40 na początku tego tygodnia może na pierwszy rzut oka wydawać się przesadą. Wyniki wyborów europejskich i rozwiązanie francuskiego Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta Macrona niewątpliwie wywołały zamieszanie wśród inwestorów. Jednakże, znany analityk uważa, że ​​spadek ten pozwala na wypełnienie poprzedniej luki technicznej, która miała miejsce 22 lutego.

Obecny spadek stanowi zatem interesującą okazję do wejścia na rynek. Według EduBourse, CAC40 jest teraz w dobrej pozycji, aby odwrócić się i przyłączyć do oporu 7 900 punktów, kluczowy poziom, który należy uważnie obserwować.

Analiza techniczna CAC40

Z punktu widzenia analizy technicznej,indeks giełdowy CAC40 ma dzienny punkt obrotowy przy 7 800 punktów. Poziom ten będzie miał kluczowe znaczenie dla określenia krótkoterminowego kierunku głównego indeksu paryskiej giełdy. Jeżeli ceny utrzymają się powyżej tego progu, nastąpi wzrost w kierunku 7 900 punktów byłoby wtedy możliwe.

Z drugiej strony, jeśli wsparcie 7 750 punktów zostałyby przełamane, mogłoby to oznaczać kontynuację ruchu spadkowego. W takiej sytuacji inwestorzy będą musieli zachować czujność i odpowiednio dostosować swoje pozycje.