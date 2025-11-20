W tę środę europejskie indeksy giełdowe będą z niecierpliwością oczekiwać zmian, zaledwie kilka godzin przed opublikowaniem danych o inflacji w USA za maj i raportu Rezerwy Federalnej na temat polityki pieniężnej. W południe najważniejszy paryski indeks, CAC 40, poruszał się bez wyraźnego trendu, wahając się przed przekroczeniem kluczowego dziennego poziomu 7825 punktów. Krótkoterminowe perspektywy będą w dużej mierze zależeć od tych dwóch wydarzeń, na które rynki czekają z niecierpliwością.

Kluczowe punkty :

Dzisiejszy poziom pivota na 7825 dla CAC40

dla CAC40 Pierwszy byczy cel przy 7900 , niedźwiedzio nastawiony 7725

, niedźwiedzio nastawiony Wsparcie dla 7790 , odporność na 7825

, odporność na Rynek niepewny przed inflacją w USA i Fed

Niezdecydowany początek sesji

L 'Indeks CAC40 Giełda Paryska otworzyła się dziś rano nieznacznie wyżej, wspierana przez dobre publikacje spółek. Inwestorzy pozostają jednak ostrożni i przyjmują postawę wyczekującą w oczekiwaniu na publikację danych o inflacji w USA za maj o godzinie 14:30. Bardziej wyraźne odbicie cen konsumpcyjnych po drugiej stronie Atlantyku mogłoby rzeczywiście zachęcić Rezerwę Federalną do dalszego podniesienia głównych stóp procentowych na dzisiejszym wieczornym posiedzeniu poświęconym polityce pieniężnej.

Decyzja amerykańskiego banku centralnego jest z niecierpliwością oczekiwana przez rynki finansowe. Po przerwie w czerwcu nie można wykluczyć dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli inflacja w USA wykaże oznaki odporności. Taka perspektywa zaważyłaby na trendzie indeksu CAC40 i innych europejskich indeksów giełdowych.

Mieszana analiza techniczna

Z perspektywy analizy technicznej sygnały dla tego okresu są mieszane.indeks giełdowy CAC40 w pierwszej części sesji. Poziom 7825 pełni funkcję oporu i kluczowego punktu zwrotnego dnia.

Wyraźne przekroczenie tego progu otworzyłoby drogę do nowego testu 7900. Ale poza tym depresja pod 7790 doprowadzi CAC z powrotem do pierwszego niedźwiedziego celu dnia na poziomie 7725.

Dość ograniczone wolumeny obrotu w pierwszej części sesji odzwierciedlają dominujące oczekiwania. Inwestorzy wyraźnie czekają na kolejne impulsy, zanim zajmą bardziej zdecydowane pozycje.