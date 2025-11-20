CAC40 na równi pochyłej: dokąd zmierza paryska giełda?

Inwestorzy uważnie śledzą wyniki CAC40, głównego indeksu Giełdy Paryskiej. Chociaż rynek wydaje się skierowany w dółJaka jest przyszłość tego indeksu giełdowego?

Punkty Cles:

  • Indeks CAC40 porusza się wokół kluczowego poziomu 8020
  • Trend jest niedźwiedzi, mając za pierwszy cel 8100
  • Powrót powyżej 8060 mógłbym rrozpocząć wzrost
Analiza CAC40: czy widać dalszy spadek?

Prognoza CAC40 na 10 kwietnia 2025 r.

Cena CAC40 niedawno spadła poniżej dolnej granicy swojego horyzontu i nadal pozostaje spadkowa. Przerwa poniżej wsparcia 8020 może nasilić spadek w kierunku 8000 i 7975 punktów. W przypadku odzyskania powyżej 8060 punktów,Indeks CAC40 może odbić się z powrotem w kierunku 8100.

W tę środę, 10 kwietnia, kalendarz ekonomiczny będzie napięty, gdyż o 14:30 zostaną opublikowane dane o inflacji w USA. i protokół posiedzenia FOMC o godz. 20:00. Publikacje te mogą mieć istotny wpływ na trendy rynkowe.

Perspektywy dla CAC40

Pomimo tego niedźwiedziego kontekstu inwestorzy pozostają czujni i wypatrują kolejnych katalizatorów, które mogą spowodować odbicieindeks giełdowy. Odbicie powyżej strefy oporu przy 8060 może utorować drogę do odbicia w kierunku 8100. Jednakże przełamanie wsparcia przy 8020 potwierdziłoby kontynuację spadku.

