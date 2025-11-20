EduBourse » Wiadomości EduBourse » CAC40 celuje w 8 punktów, a odbicie o +000% jest w zasięgu wzroku

Europejskie giełdy podejmą próbę odzyskania dynamiki we wtorek, 11 czerwca 2025 r., po burzliwym początku tygodnia. Uwaga skupia się na głównym indeksie paryskiej giełdy, CAC40, który może odnotować znaczące odbicie. Ten dzień zapowiada się jako kluczowy dla inwestorów, gdyż można się spodziewać znaczących ruchów na indeksach giełdowych, zwłaszcza indeksie CAC40.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Postęp 0,34% CAC40 na otwarciu

CAC40 na otwarciu Celem jest przełamanie bariery psychologicznej 8 000 punktów

Trend wzrostowy z punktem obrotowym przy 7 900 punktów

Oczekiwane odbicie dla CAC40

W ten wtorek inwestorzy będą zwróceni ku paryskiej giełdzie. Po trudnym poniedziałku, naznaczonym znacznymi stratami,indeks giełdowy CAC40 próbuje znaczącego odbicia. Już po otwarciu handlu odnotowano wzrost 0,34% w porównaniu do zamknięcia poprzedniego dnia, co stanowi powrót do testowania poziomu psychologicznego 7 900 punktów.

Pomimo stosunkowo niskich wolumenów obrotów, ze względu na brak istotnych wydarzeń gospodarczych i oczekiwanie na komunikaty ze strony Rezerwy Federalnej USA w dniu jutrzejszym, analitycy przewidują kontynuację trendu wzrostowego rozpoczętego wczoraj. Głównym celem jest wypełnienie luki spadkowej, która utworzyła się między zamknięciem w piątek a otwarciem w poniedziałek, powracając do poziomu około 8 000 punktów.

Analiza techniczna CAC40

Z punktu widzenia analizy technicznej,Indeks CAC40 znajduje się w korzystnej sytuacji, aby kontynuować odbicie. Punkt obrotowy, kluczowy poziom do obserwacji, jest ustawiony na 7 900 punktów. Jeżeli ten próg zostanie przekroczony i utrzymany, może to otworzyć drogę do głównego oporu zlokalizowanego w 8 000 punktów, co jest głównym celem dnia.

Inwestorzy będą jednak musieli zachować czujność, gdyż możliwe jest cofnięcie się poniżej wsparcia 7 830 punktów mogłoby podważyć tę rodzącą się dynamikę wzrostową. W takim scenariuszu na rynku mogliby pojawić się nowi sprzedawcy, co zniweczyłoby próbę odbicia.