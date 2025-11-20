Podczas gdy inwestorzy liczyli na odbicie po kilku spadkowych sesjach, główny indeks niemieckiego rynku akcji, DAX40, znalazł się w środę 17 kwietnia 2025 r. pod nową presją. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej indeks zakończył sesję na minusie, pomimo pewnych prób odbicia.

Podsumowanie kluczowych punktów:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy): 17 800 punktów

Trend dnia: Niedźwiedzi

Cel w dół: 17 720 punktów

Analiza DAX40: Trwała kruchość

Mimo nadziei na odbicie indeks DAX40 kontynuował wzrosty trajektoria spadkowa w tę środę. Zablokowany przez opór 17 800 punktów i 100-procentowa średnia ruchoma,indeks giełdowy nie udało się odwrócić tej tendencji. Poziom wsparcia na 17 640 punktów został przetestowany bez skrzyżowania, co sugerujekontynuacja spadku w kierunku 17 720 punktów, ostatnie minimum.

Tę kruchość można wytłumaczyć przede wszystkim niepewną sytuacją gospodarczą, a wzrost stóp procentowych obligacji niepokoi inwestorów. Tylko uspokajające przemówienie Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, pod koniec dnia mogło pozwolić na ograniczone odbicieIndeks DAX40 krótkoterminowo.

Perspektywy dla DAX40

W dłuższej perspektywie analitycy pozostają ostrożni w kwestii perspektyw indeksu DAX40. Opór 17 800 punktów Wydaje się, że trudno będzie to pokonać, dopóki sytuacja gospodarcza nie stanie się bardziej przejrzysta. Inwestorzy będą nadal uważnie śledzić wskaźniki ekonomiczne i komunikaty banków centralnych, aby podejmować trafniejsze decyzje.