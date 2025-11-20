„Akcje Capri Holdings oferują korzystny stosunek ryzyka do zysku. » –

W styczniu 2025 r. Tapestry Group zaoferowała kupno Capri za 57 dolarów za akcję, czyli 8,5 miliarda dolarów. Oferta ta spowodowała wzrost akcji Capri o 57%.. Jednakże umowa jest obecnie przedmiotem kontroli antymonopolowej prowadzonej przez FTC (amerykański urząd ds. konkurencji). Pomimo trwającego procesu, ryzyko porażki wydaje się ograniczone :z ostatnich 40 spraw kwestionowanych przez FTC, tylko 12 zostało zablokowanych, często ze względu na bardziej złożone przypadki.

Oczekuje się, że do roku 6 rynek dóbr luksusowych będzie rósł rocznie o 9–2030%.. W roku obrotowym 2025 Capri wykazuje ujemny zysk operacyjny w wysokości 241 mln (z powodu amortyzacji aktywów). Pomimo tego, bilans pozostaje solidny, a wskaźnik długu netto do EBITDA wynosi 2,56%. Akcje Capri są niedowartościowane w porównaniu do konkurentów, przy wskaźniku P/E wynoszącym 9,14. Konsensus zakłada kurs Dolarów 54lub potencjalny 59,57% wzrost w ciągu 12 miesięcy, w którym to czasie spodziewane jest rozstrzygnięcie sprawy antymonopolowej.

Powstaje globalne imperium luksusu

Giganci luksusu łączą siły. Firma Tapestry, właściciel marek Coach i Kate Spade, ogłosiła zawarcie umowy 8,5 mld przejąć Capri Holdings, spółkę dominującą Versace, Jimmy Choo i Michael Kors. Fuzja, która stworzyłaby nowego giganta z 12 mld obrotów i obecność w ponad 75 krajach.

Dlaczego warto stawiać na Capri?

Według dyrektora Portfel akcji EduBourse, » Capri ma w swoim portfolio niezwykle poszukiwane, kultowe marki, które mają ogromną rzeszę fanów na całym świecie. „A dla wyjaśnienia: „Rozpoznawalność Versace w Stanach Zjednoczonych sięga około 85%, co jest jednym z najwyższych wskaźników w branży. »

Perspektywy są również atrakcyjne. Analitycy przewidują, że rynek dóbr luksusowych wzrośnie o 6 do 9% rocznie do roku 2030, co będzie spowodowane wzrostem globalnego bogactwa.

Zdyskontowana wycena pomimo solidnych podstaw

Pomimo solidnych podstaw, 5,17 mld dochodów i dostępnej gotówki 189 milionów w 2025 rokuAkcje spółki Capri Holdings są notowane ze znacznym dyskontem:

Rabat na 61% w sprawie wskaźnika ceny do zysku w 2025 r. (7,85x w porównaniu z 19,5x w przypadku konkurentów)

w sprawie wskaźnika ceny do zysku w 2025 r. (7,85x w porównaniu z 19,5x w przypadku konkurentów) Rabat na 46% w sprawie wskaźnika wyceny przedsiębiorstwa/EBITDA 2025 (7,84x w porównaniu do 14,5x)

w związku z tym zaleca zakup tytułu, mając na celu: