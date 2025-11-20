Inwestorzy surowcowi uważnie obserwują cenę baryłki ropy Brent (UKOIL) w poniedziałek 8 kwietnia 2025 r. Po stosunkowo spokojnym tygodniu ropa naftowa z Morza Północnego wkracza w nową fazę konsolidacji, pozostając poniżej symbolicznego poziomu 90 USD za baryłkę.

Kluczowe punkty do zapamiętania:

Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 90$

Trend spadkowy dnia z celem 88,70$

z celem Wsparcie dla 89,40$ i odporność na 90,87$

Analiza rynku ropy naftowej

Mimo spokojniejszej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie ceny ropy Brent kontynuuj ich korektę rozpoczął się w ostatni piątek. Inwestorzy przyjęli postawę wyczekującą, oczekując na ogłoszenia ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) zaplanowane na środę. Ta cisza na froncie handel ropą może jednak być krótkotrwały.

Rzeczywiście, trend wzrostowy Podstawowa sytuacja na rynku ropy naftowej pozostaje nienaruszona. Wyraźne przełamanie oporu 90 dolarów za baryłkę byłby silnym sygnałem nowy impuls wzrostowy, w celu wypełnienia poprzedniej luki w 90,87$.

Obrót ropą Brent (UKOIL)

Dla handlarze towaramiRopa Brent (UKOIL) oferuje obecnie interesujące możliwości. Trwająca konsolidacja i utrzymanie w ramach 90$ otworzyć drogę do strategii krótkiej sprzedaży, z pierwszym celem na wsparciu na 89,40$.

Jednak inwestorzy będą musieli zachować czujność i być gotowi na szybkie wykorzystanie odwrócenia trendu trend wzrostowyco mogłoby się zdarzyć, gdyby kluczowy opór 90$. Taka konfiguracja byłaby wówczas korzystna dla handlowyz możliwością opracowania strategii zakupowej, mającej na celu wykorzystanie nowego impulsu wzrostowego.