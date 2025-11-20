Ropa Brent (UKOIL) spada o 1,4% poniżej 90 USD za baryłkę

Inwestorzy surowcowi uważnie obserwują cenę baryłki ropy Brent (UKOIL) w poniedziałek 8 kwietnia 2025 r. Po stosunkowo spokojnym tygodniu ropa naftowa z Morza Północnego wkracza w nową fazę konsolidacji, pozostając poniżej symbolicznego poziomu 90 USD za baryłkę.

Kluczowe punkty do zapamiętania:

  • Poziom kluczowy (punkt obrotowy) w 90$
  • Trend spadkowy dnia z celem 88,70$
  • Wsparcie dla 89,40$ i odporność na 90,87$
Analiza rynku ropy naftowej

Prognoza UKOIL na 8 kwietnia 2025 r.

Mimo spokojniejszej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie ceny ropy Brent kontynuuj ich korektę rozpoczął się w ostatni piątek. Inwestorzy przyjęli postawę wyczekującą, oczekując na ogłoszenia ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) zaplanowane na środę. Ta cisza na froncie handel ropą może jednak być krótkotrwały.

Rzeczywiście, trend wzrostowy Podstawowa sytuacja na rynku ropy naftowej pozostaje nienaruszona. Wyraźne przełamanie oporu 90 dolarów za baryłkę byłby silnym sygnałem nowy impuls wzrostowy, w celu wypełnienia poprzedniej luki w 90,87$.

Obrót ropą Brent (UKOIL)

Dla handlarze towaramiRopa Brent (UKOIL) oferuje obecnie interesujące możliwości. Trwająca konsolidacja i utrzymanie w ramach 90$ otworzyć drogę do strategii krótkiej sprzedaży, z pierwszym celem na wsparciu na 89,40$.

Jednak inwestorzy będą musieli zachować czujność i być gotowi na szybkie wykorzystanie odwrócenia trendu trend wzrostowyco mogłoby się zdarzyć, gdyby kluczowy opór 90$. Taka konfiguracja byłaby wówczas korzystna dla handlowyz możliwością opracowania strategii zakupowej, mającej na celu wykorzystanie nowego impulsu wzrostowego.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

