Świat kryptowalut pogrążył się w chaosie w tę sobotę, kiedy nastąpił spektakularny wzrost 6% kursu Arweave (AR). Ten znaczący wzrost wpisuje się w szczególnie interesujący kontekst dla ekosystemu Arweave.

AO Computer, protokół obliczeniowy sztucznej inteligencji oparty na blockchainie Arweave. W ciągu zaledwie tygodnia od swojego „uczciwego startu” AO Computer dokonało wyczynu, przyciągając depozyty stETH o oszałamiającej wartości 236 milionów.

Innowacyjny model dystrybucji

Cechą, która sprawia, że ​​AO Computer jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów i deweloperów, jest jego unikalne podejście do dystrybucji tokenów. W przeciwieństwie do wielu projektów kryptograficznych, w których duża część tokenów jest zarezerwowana dla założycieli i początkowych inwestorów, AO Computer przydziela 100% swojej symbolicznej oferty dla społeczności.

Ta odważna strategia ma na celu stworzenie prawdziwie zdecentralizowanego ekosystemu opartego na społeczności. Użytkownicy mogą uzyskać tokeny AO poprzez połączenie z AO, posiadanie tokenów AR (Arweave) lub tworzenie aplikacji na warstwie AO.

EduBourse, dyrektor Portfel kryptowalut z EduBourse komentuje ten rozwój sytuacji: » Podejście firmy AO Computer jest rewolucyjne. Dzięki wspieraniu społeczności od samego początku, tworzą niespotykany dotąd poziom zaangażowania i akceptacji. To model, który może całkowicie zmienić sposób uruchamiania projektów blockchain w przyszłości. »

Przyszłość Arweave i AO Computer rysuje się w jasnych barwach. Dzięki temu ogromnemu zastrzykowi kapitału i innowacyjnemu modelowi zarządzania, projekt jest w dobrej pozycji, aby stać się znaczącym graczem na polu zdecentralizowanych obliczeń i sztucznej inteligencji w oparciu o technologię blockchain.

Inwestorzy i entuzjaści kryptowalut będą uważnie śledzić postępy tego projektu, który może okazać się punktem zwrotnym w branży zdecentralizowanych technologii.