Obecny system finansowy opiera się na zasadach, które choć na pierwszy rzut oka wydają się korzystne dla społeczeństwa, w rzeczywistości są niesprawiedliwą i skoncentrowaną strukturą. Centralnym elementem tego systemu jest kreacja pieniądza, mechanizm odgrywający fundamentalną rolę w gospodarce światowej, ale który również rodzi poważne pytania o uczciwość i sprawiedliwość.

Tworzenie pieniądza: skoncentrowana władza

W większości nowoczesnych gospodarek kreacją pieniądza kontrolują banki centralne i prywatne instytucje finansowe. Banki centralne emitują pieniądz zgodnie z własną polityką pieniężną, natomiast banki komercyjne tworzą pieniądz za pośrednictwem kredytu bankowego. Proces ten, nazywany kreacją pieniądza ex nihilo, oznacza, że ​​pieniądze powstają z powietrza, gdy banki udzielają pożyczek.

System ten daje ogromną władzę tym, którzy kontrolują tworzenie pieniędzy. Banki centralne mogą manipulować stopami procentowymi i podażą pieniądza, wpływając w ten sposób na całą gospodarkę. Banki komercyjne ze swej strony czerpią zyski z odsetek od udzielanych pożyczek, powiększając w ten sposób swój majątek kosztem pożyczkobiorców. Taka dynamika utrwala koncentrację bogactwa i władzy na szczycie piramidy finansowej.

Powstałe nierówności

Obecny system faworyzuje tych, którzy już posiadają aktywa i mają dostęp do źródeł finansowych. Z kolei przeciętni obywatele często muszą zaciągać długi, aby uzyskać dostęp do podstawowych usług, takich jak mieszkalnictwo, edukacja czy opieka zdrowotna. Długi gromadzone przez jednostki i państwa jedynie zwiększają ich zależność od instytucji finansowych, umacniając w ten sposób ich dominującą pozycję.

Ponadto inflacja będąca wynikiem stałego wzrostu podaży pieniądza zmniejsza siłę nabywczą klasy średniej i klasy robotniczej. Tymczasem inwestorzy i instytucje finansowe, lepiej przygotowane do czerpania zysków z inflacji, stają się coraz bogatsze.

Blockchain: rewolucja na horyzoncie

Blockchain, technologia stanowiąca podstawę kryptowalut takich jak Bitcoin, oferuje radykalną alternatywę dla tradycyjnego systemu finansowego. W przeciwieństwie do walut fiducjarnych kontrolowanych przez banki centralne, kryptowaluty opierają się na zdecentralizowanych i przejrzystych sieciach. Oto jak działa ta technologia może zakłócić obecny system w 2025 r. :

Decentralizacja władzy :Dzięki technologii blockchain żadna osoba ani instytucja nie może kontrolować tworzenia pieniędzy. Sieci blockchain działają w oparciu o algorytmy konsensusu, w które zaangażowani są wszyscy uczestnicy. Przezroczystość :Transakcje w ramach łańcucha bloków są publicznie dostępne, co utrudnia manipulację i nadużycia. Dostęp do wszystkich :Dzięki technologii blockchain każdy może uzyskać dostęp do usług finansowych bez pośredników, co może zmniejszyć nierówności w dostępie. Ochrona przed inflacją :Niektóre kryptowaluty, np. Bitcoin, mają ograniczoną podaż, co chroni je przed nadmierną inflacją.

Sprawiedliwsza przyszłość?

Jeśli technologia blockchain będzie się dalej rozwijać i zdobywać coraz większą popularność, może doprowadzić do redystrybucji władzy gospodarczej i zmniejszenia nierówności stworzonych przez obecny system. Jednakże przejście to nie odbędzie się bez przeszkód. Tradycyjne instytucje finansowe i rządy, których funkcjonowanie opiera się na centralizacji władzy, mogą starać się spowolnić tę rewolucję.

Mimo to technologia blockchain oferuje wyjątkową szansę na przekształcenie globalnego systemu finansowego i uczynienie go bardziej sprawiedliwym i inkluzywnym. Od każdego z nas zależy zrozumienie tych problemów i uczestnictwo w budowie tego nowego ekosystemu.