Dlaczego Trump doprowadza świat kryptowalut do szaleństwa

Kilka godzin przed swoją inauguracją w Białym Domu Donald Trump zaskoczył świat, ogłaszając rozpoczęcie $ Trumpa, kryptowalutę stworzoną na jego podobieństwo. Promowana przez swoich zwolenników, ta moneta memowa wywołała bezprecedensową euforię na rynku kryptowalut, ale wywołała także pytania etyczne i regulacyjne.

Spektakularna i kontrowersyjna strategia

W piątek 18 stycznia 2025 r. podczas „Crypto Ball”, gali zorganizowanej na jego cześć, Donald Trump oficjalnie ogłosił, $ Trumpa poprzez publikowanie wiadomości w mediach społecznościowych X i Truth Social. „Czas świętować wszystko, co reprezentujemy: zwycięstwo!” Dołącz do mojej wyjątkowej społeczności Trumpa. „Kupcie teraz swoją monetę Trumpa” – zadeklarował prezydent, mobilizując tym samym swoją bazę wyborców i przyciągając uwagę spekulantów.

Symbolizowany wizerunkiem Trumpa z zaciśniętą pięścią, $ Trumpa jest ten sam róg, kryptowaluta bazująca na popularnym szumie informacyjnym, a nie na praktycznej użyteczności. W przeciwieństwie do Bitcoina lub Ethereum, które mają jasne przypadki użycia, monety memowe (lub gówno )jak Dogecoin czy Shiba Inu opierają się na wirusowości i spekulacji.

Meteoryczny wzrost, po którym nastąpiły turbulencje

Początkowo $Trump sprzedawano po 10 dolarów, ale jego wartość gwałtownie wzrosła, osiągając 75 dolarów w niecałe 48 godzin. Kryptowaluta na krótko znalazła się w czołówce 20 największych kapitalizacji rynkowych, z rekordową wyceną na poziomie 12 miliardów dolarów. Jednak entuzjazm osłabł, gdy otoczenie Trumpa wprowadziło na rynek drugą kryptowalutę, $MELANIA, dedykowany pierwszej damie. Inicjatywa ta spowodowała spadek wartości dolara Trumpa do 40 dolarów, a następnie ustabilizowanie się na poziomie około 50 dolarów.

Obawy etyczne i regulacyjne

Jeśli $ Trumpa przyciągnęła tysiące inwestorów, ale też wywołała poważne pytania. Według oficjalnej strony internetowej, na rynku pojawiło się zaledwie 20% z planowanego miliarda tokenów. Pozostałe 1% jest kontrolowane przez Trump Organization, co zwiększa ryzyko przyszłej wyprzedaży, która mogłaby wpłynąć na destabilizację ceny.

Według CoinDesk inwestorzy, którzy kupili walutę w niedzielę, 19 stycznia, w poniedziałek stracili już 30%. Dodatkowo analizy blockchaina Solana, na którym opiera się $Trump, wykazały, że zespół zarządzający wycofał 500 milionów dolarów w gotówce w mniej niż 48 godzin. Jak podają źródła, znaczną część tych środków reinwestowano w inne kryptowaluty, co przyniosło twórcom projektu spore zyski.

Prezydentura związana ze światem kryptowalut

Donald Trump, były przeciwnik sektora kryptowalut, podczas swojej kampanii wyborczej opowiedział się za kryptowalutami. Wprowadzenie tej kryptowaluty na rynek oznacza nową erę, w której branża kryptowalut może odgrywać centralną rolę w polityce gospodarczej kraju. Prezydent planuje utworzenie strategicznej krajowej rezerwy bitcoinów i złagodzenie regulacji dotyczących tego sektora. Te ogłoszenia wywindowały cenę bitcoina do rekordowego poziomu 109 000 dolarów w dniu inauguracji.