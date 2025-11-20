Akcje dywidendowe na dzień 10 kwietnia 2025 r.: czy to mądry wybór dla inwestorów?

W środę 10 kwietnia 2025 r. kilka wiodących spółek wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom. Okres ten jest zawsze uważnie obserwowany przez inwestorów poszukujących atrakcyjnych zysków w swoim portfelu.

Wypłata dywidendy 10 kwietnia 2025 r.

  • AT & T : $ 0,27, dawać : 6,43%
  • Verizon : $ 0,66, dawać : 6,37%
  • Marki FAT: $ 0,17, dawać : 13,05%
  • Biuro Miejskie : $ 0,10, dawać : 8,32%
  • Lincoln Narodowy: $ 0,45, dawać : 5,83%

AT&T i Verizon: telekomunikacyjni giganci, których warto obserwować

AT&T i Verizon, dwaj główni gracze w sektorze telekomunikacyjnym, będą odpowiednio dystrybuować 0,27 USD i 0,66 USD na akcję. Z wydajnością 6,43% i 6,37%, te dwie wartości są interesujące dla inwestorów nastawionych na dywidendę.

FAT Brands i City Office: Możliwości w branży nieruchomości i restauracji

FAT Brands, firma z branży fast food, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,17 na akcję, oferując rentowność w wysokości 13,05%. Z kolei spółka City Office REIT, działająca w branży nieruchomości, będzie dystrybuować $ 0,10 na akcję, czyli zwrot w wysokości 8,32%.

Lincoln National: Hojny ubezpieczyciel

W sektorze ubezpieczeń Lincoln National wyróżnia się wypłacaniem dywidendy w wysokości $ 0,45 na akcję, przy rentowności 5,83%.

Oczekiwania inwestorów i zainteresowanie portfelem dywidendowym

Inwestorzy uważnie śledzą ogłoszenia dotyczące dywidend, które stanowią źródło cyklicznego i stabilnego dochodu w portfelu. Prezentowane tu akcje, charakteryzujące się atrakcyjnymi stopami zwrotu, mogą okazać się interesujące dla inwestorów poszukujących inwestycji nastawionych na wypłacanie dywidend.

Zdjęcie autora

 

Krystyna Balan
Handlowiec i Analityk Finansowy
Cristina Balan, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie na międzynarodowych rynkach finansowych, jest uznaną postacią w dziedzinie handlu i inwestycji. Były dyrektor sprzedaży europejskiej w Admirals i szef sprzedaży w XTB, wyszkoliła i wsparła tysiące traderów na drodze do ich sukcesu finansowego. 💫 Jej specjalizacja: Handel akcjami i walutami Analiza techniczna i fundamentalna Zarządzanie ryzykiem i kapitałem Psychologia rynku Strategie inwestycyjne 🎓 Jej kwalifikacje: Podwójny tytuł magistra ESCP Business School i Uniwersytetu w Aarhus Certyfikat AMF CFA Level I Członek Komitetu Ekspertów w Admirals Założycielka platform Edubourse.com i TraderFrancophone.fr, Cristina dzieli się teraz swoją wyjątkową wiedzą poprzez szkolenia i analizy, które już pomogły tysiącom inwestorów zmienić podejście do handlu. „Mój cel: dać ci klucze do opanowania rynków finansowych i opracowania zwycięskiej długoterminowej strategii handlowej”. Odkryj jego najnowsze analizy i szkolenia, które przeniosą Twój handel na wyższy poziom 🚀

 

