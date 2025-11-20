W środę 10 kwietnia 2025 r. kilka wiodących spółek wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom. Okres ten jest zawsze uważnie obserwowany przez inwestorów poszukujących atrakcyjnych zysków w swoim portfelu.
Wypłata dywidendy 10 kwietnia 2025 r.
- AT & T : $ 0,27, dawać : 6,43%
- Verizon : $ 0,66, dawać : 6,37%
- Marki FAT: $ 0,17, dawać : 13,05%
- Biuro Miejskie : $ 0,10, dawać : 8,32%
- Lincoln Narodowy: $ 0,45, dawać : 5,83%
AT&T i Verizon: telekomunikacyjni giganci, których warto obserwować
AT&T i Verizon, dwaj główni gracze w sektorze telekomunikacyjnym, będą odpowiednio dystrybuować 0,27 USD i 0,66 USD na akcję. Z wydajnością 6,43% i 6,37%, te dwie wartości są interesujące dla inwestorów nastawionych na dywidendę.
FAT Brands i City Office: Możliwości w branży nieruchomości i restauracji
FAT Brands, firma z branży fast food, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,17 na akcję, oferując rentowność w wysokości 13,05%. Z kolei spółka City Office REIT, działająca w branży nieruchomości, będzie dystrybuować $ 0,10 na akcję, czyli zwrot w wysokości 8,32%.
Lincoln National: Hojny ubezpieczyciel
W sektorze ubezpieczeń Lincoln National wyróżnia się wypłacaniem dywidendy w wysokości $ 0,45 na akcję, przy rentowności 5,83%.
Oczekiwania inwestorów i zainteresowanie portfelem dywidendowym
Inwestorzy uważnie śledzą ogłoszenia dotyczące dywidend, które stanowią źródło cyklicznego i stabilnego dochodu w portfelu. Prezentowane tu akcje, charakteryzujące się atrakcyjnymi stopami zwrotu, mogą okazać się interesujące dla inwestorów poszukujących inwestycji nastawionych na wypłacanie dywidend.