Akcje dywidendowe na dzień 10 kwietnia 2025 r.: czy to mądry wybór dla inwestorów?

W środę 10 kwietnia 2025 r. kilka wiodących spółek wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom. Okres ten jest zawsze uważnie obserwowany przez inwestorów poszukujących atrakcyjnych zysków w swoim portfelu.

Wypłata dywidendy 10 kwietnia 2025 r.

AT&T i Verizon: telekomunikacyjni giganci, których warto obserwować

AT&T i Verizon, dwaj główni gracze w sektorze telekomunikacyjnym, będą odpowiednio dystrybuować 0,27 USD i 0,66 USD na akcję. Z wydajnością 6,43% i 6,37%, te dwie wartości są interesujące dla inwestorów nastawionych na dywidendę.

FAT Brands i City Office: Możliwości w branży nieruchomości i restauracji

FAT Brands, firma z branży fast food, wypłaci dywidendę w wysokości $ 0,17 na akcję, oferując rentowność w wysokości 13,05%. Z kolei spółka City Office REIT, działająca w branży nieruchomości, będzie dystrybuować $ 0,10 na akcję, czyli zwrot w wysokości 8,32%.

Lincoln National: Hojny ubezpieczyciel

W sektorze ubezpieczeń Lincoln National wyróżnia się wypłacaniem dywidendy w wysokości $ 0,45 na akcję, przy rentowności 5,83%.

Oczekiwania inwestorów i zainteresowanie portfelem dywidendowym

Inwestorzy uważnie śledzą ogłoszenia dotyczące dywidend, które stanowią źródło cyklicznego i stabilnego dochodu w portfelu. Prezentowane tu akcje, charakteryzujące się atrakcyjnymi stopami zwrotu, mogą okazać się interesujące dla inwestorów poszukujących inwestycji nastawionych na wypłacanie dywidend.