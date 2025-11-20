Drodzy inwestorzy, poszukujecie stałego źródła dochodu, jednocześnie dywersyfikując swój portfel? Zatem akcje wypłacające dywidendę w tę środę, 12 czerwca, powinny zwrócić twoją uwagę. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym, czy początkującym inwestorem, firmy te oferują wyjątkową okazję do maksymalizacji zysków.

Wypłata dywidendy 12 czerwca 2025 r.

Beneteau: 0,73 € , dawać : 5,64% (Czy warto kupić akcje Groupe Bénéteau?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Groupe Bénéteau?) Netgem: 0,05 € , dawać : 5,22% (Czy warto kupić akcje Groupe Netgem?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Groupe Netgem?) Neurony: 1,20 € , dawać : 2,58% (Czy warto kupić akcje Groupe Neurones?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Groupe Neurones?) Alibaba: 0,20 USD , dawać : 3,32% (Czy warto kupić akcje Alibaba Group?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Alibaba Group?) Zgadnij: 0,30 USD , dawać : 5,23% (Czy warto kupić akcje Guess Group?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Guess Group?) HP: 0,27 USD , dawać : 3,05% (Czy warto kupić akcje Groupe HP?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Groupe HP?) Kohl's: 0,50 USD , dawać : 8,70% (Czy warto kupić akcje Kohl's Group?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Kohl's Group?) Wysyłka Diany: 0,075 USD , dawać : 10,00% (Czy warto kupić akcje Groupe Diana Shipping?)

, dawać : (Czy warto kupić akcje Groupe Diana Shipping?) Euroseas: 0,60 USD, dawać : 6,16% (Czy warto kupić akcje Euroseas Group?)

Okazja dla doświadczonych inwestorów

Do najatrakcyjniejszych spółek zaliczają się: Benéteau z dywidendą 0,73 € i plon 5,64%I Netgem oferent 0,05 € i plon 5,22%. W sektorze technologicznym Neurony wyróżnia się dywidendą w wysokości 1,20 € i plon 2,58%. Giganci świata Alibaba, Zgadnij i HP nie można ich prześcignąć, oferując odpowiednio plony 3,32%, 5,23% i 3,05%.

Ale to nie wszystko! Firmy spedycyjne takie jak Wysyłka Diana i Euroseas oferują wyjątkowe zwroty 10,00% i 6,16% odpowiednio. Wreszcie, Kohl's, amerykańska sieć domów towarowych, przyciąga dywidendą w wysokości $ 0,50 i atrakcyjny plon 8,70%.

Dywidendy te stanowią realną okazję dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą generować pasywny dochód, jednocześnie dywersyfikując swój portfel. Przy tak atrakcyjnych zyskach akcje te mogą być świetnym uzupełnieniem portfela nastawionego na dywidendę.

Więc nie czekaj dłużej i skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby wzmocnić swoje aktywa finansowe. Pamiętaj jednak, aby przeprowadzić własne badania i skonsultować się z doradcą finansowym, zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną.